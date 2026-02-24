قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
17 % من صغار السن .. وزير الصحة: 270 ألف إصابة بالجلطات الدماغية سنوياً

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، فعاليات افتتاح النموذج المرجعي الأول لرعاية السكتة الدماغية الشاملة، بمستشفى العاصمة الجديدة . 

وأوضح وزير الصحة والسكان،  أن 30% من الوحدات تُصنف كوحدات متقدمة، بينما تمثل الوحدات الأولية نحو 70%، بما يضمن سرعة التشخيص وتحويل الحالات الحرجة إلى المراكز المتخصصة.

وكشف الوزير أنه يبلغ عدد المصابين سنويا لمرضي الجلطات الدماغية يبلغ نحو 270 ألف مريض سنويا، من بينهم قرابة 20% تم التعامل معهم كحالات حرجة، فيما تمثل نسبة صغار السن نحو 17% من إجمالي الحالات.

وأشار إلى أنه يتم استقبال نحو 3000 مريض شهريًا على مستوى الجمهورية، مع تزايد معدلات التحويل للعلاج الطبيعي، حيث ارتفع عدد الحالات اليومية من 50 إلى 90 حالة.

تدشين اولي وحدات السكتة الدماغية


أكد الدكتور خالد عبدالغفار،خلال حفل تدشين اولي وحدات السكتة الدماغية، أن السكتة الدماغية تُعد ثالث سبب للوفاة عالميًا، ما يستدعي التحرك السريع لتوسيع نطاق خدمات التشخيص والعلاج، مشددًا على أن “أول أربع ساعات ونصف تمثل الفترة الذهبية لإنقاذ المريض”، وهو ما يتطلب سرعة التوجه إلى أقرب وحدة مجهزة للتعامل مع الجلطات الدماغية.

وأضاف أن المستهدف الوصول إلى 97 وحدة في محافظات الصعيد، ضمن خطة طموحة تستهدف إنشاء 440 وحدة خلال خمس سنوات، مؤكدًا أن العدد المتوفر حاليًا يبلغ 175 وحدة، مع العمل على تجاوز الرقم المستهدف.
 
وأوضح أن مستشفى العاصمة للتأمين الصحي استقبلت 190 حالة، تم إجراء حقن مذيبة للجلطة لنحو 65 حالة منها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتدريب الفرق الطبية على أحدث بروتوكولات التعامل مع السكتات الدماغية.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لدعم وحدات السكتة الدماغية، داعيًا إلى سرعة إعداد طلبات الاحتياجات الفنية لاستكمال التجهيزات.

وأشار إلى إطلاق خط ساخن وموقع إلكتروني ضمن منظومة الشبكة الوطنية، لتسهيل توجيه المرضى إلى أقرب وحدة علاجية، وضمان سرعة الاستجابة خلال الساعات الحرجة.

وزير الصحة والسكان السكتة الدماغية العاصمة الجديدة المراكز المتخصصة مرضي الجلطات

