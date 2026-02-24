17 % من صغار السن .. وزير الصحة: 270 ألف إصابة بالجلطات الدماغية سنوياً

شهد الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، فعاليات افتتاح النموذج المرجعي الأول لرعاية السكتة الدماغية الشاملة، بمستشفى العاصمة الجديدة .

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن 30% من الوحدات تُصنف كوحدات متقدمة، بينما تمثل الوحدات الأولية نحو 70%، بما يضمن سرعة التشخيص وتحويل الحالات الحرجة إلى المراكز المتخصصة.

وكشف الوزير أنه يبلغ عدد المصابين سنويا لمرضي الجلطات الدماغية يبلغ نحو 270 ألف مريض سنويا، من بينهم قرابة 20% تم التعامل معهم كحالات حرجة، فيما تمثل نسبة صغار السن نحو 17% من إجمالي الحالات.

وأشار إلى أنه يتم استقبال نحو 3000 مريض شهريًا على مستوى الجمهورية، مع تزايد معدلات التحويل للعلاج الطبيعي، حيث ارتفع عدد الحالات اليومية من 50 إلى 90 حالة.

تدشين اولي وحدات السكتة الدماغية



أكد الدكتور خالد عبدالغفار،خلال حفل تدشين اولي وحدات السكتة الدماغية، أن السكتة الدماغية تُعد ثالث سبب للوفاة عالميًا، ما يستدعي التحرك السريع لتوسيع نطاق خدمات التشخيص والعلاج، مشددًا على أن “أول أربع ساعات ونصف تمثل الفترة الذهبية لإنقاذ المريض”، وهو ما يتطلب سرعة التوجه إلى أقرب وحدة مجهزة للتعامل مع الجلطات الدماغية.

وأضاف أن المستهدف الوصول إلى 97 وحدة في محافظات الصعيد، ضمن خطة طموحة تستهدف إنشاء 440 وحدة خلال خمس سنوات، مؤكدًا أن العدد المتوفر حاليًا يبلغ 175 وحدة، مع العمل على تجاوز الرقم المستهدف.



وأوضح أن مستشفى العاصمة للتأمين الصحي استقبلت 190 حالة، تم إجراء حقن مذيبة للجلطة لنحو 65 حالة منها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتدريب الفرق الطبية على أحدث بروتوكولات التعامل مع السكتات الدماغية.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لدعم وحدات السكتة الدماغية، داعيًا إلى سرعة إعداد طلبات الاحتياجات الفنية لاستكمال التجهيزات.

وأشار إلى إطلاق خط ساخن وموقع إلكتروني ضمن منظومة الشبكة الوطنية، لتسهيل توجيه المرضى إلى أقرب وحدة علاجية، وضمان سرعة الاستجابة خلال الساعات الحرجة.