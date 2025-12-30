قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يؤجل سريان نظام السجل العيني بعدد من المحافظات حتى العام الجديد

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل
المستشار عدنان فنجرى وزير العدل
إسلام دياب


أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارات جديدة بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بعدد من الأقسام المساحية في عدة محافظات، مع الاستمرار في قبول استمارات التسوية وفقًا لأحكام قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964.

وقضى القرار رقم 6909 لسنة 2025 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة أسيوط، وتشمل مدينة الغنايم بمركز الغنايم، ومدينة البداري بمركز البداري، والمطيعة بمركز أسيوط، ومدينة أبنوب بمركز أبنوب، كما شمل القرار التأجيل على الأقسام المساحية بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 وحتى 30 نوفمبر 2026.

ونص القرار ذاته على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني، بالأقسام المساحية بمحافظتي أسيوط وأسوان، لمدة شهرين تبدأ من 1 ديسمبر 2025، مع نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من ذات التاريخ.

كما نص القرار رقم 6910 لسنة 2025 على تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، وبالأخص قسمي السقرية وكوم بدار، وذلك خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 1 ديسمبر 2026.

وأكد القرار رقم 6910 لسنة 2025 استمرار قبول استمارات التسوية بالأقسام المساحية المشار إليها بمحافظة سوهاج، لمدة شهرين تبدأ من 2 ديسمبر 2025، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من التاريخ ذاته، مع تكليف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذه.

وتضمن القرار رقم 6911 لسنة 2025 تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي دمياط وأسوان، وكذلك مدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 1 ديسمبر 2026.

وشمل القرار ذاته تأجيل سريان نظام السجل العيني على عدد كبير من الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، من بينها مراكز دار السلام، المراغة، ساقلتة، أخميم، جهينة الغربية، سوهاج، والبلينا، إضافة إلى عشرات القرى والمدن التابعة لتلك المراكز، ومنها البلابيش بحري، الحاجر بأولاد يحيى، الخيام وجزيرة نقنق، بني هلال، برخيل، برديس، بني جميل، بني منصور، عرابة أبيدوس، مدينة سوهاج، مدينة البلينا، والإصلاح والتوادر وغيرها.

ونص القرار رقم 6911 لسنة 2025 على قبول استمارات التسوية بالأقسام المساحية المحددة بمحافظات دمياط وأسوان والإسماعيلية وسوهاج، لمدة شهرين تبدأ من 2 ديسمبر 2025، مع نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من ذات التاريخ.

وأكدت القرارات الثلاثة في ختامها على تكليف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ ما ورد بها، والعمل بأحكامها من المواعيد المحددة لكل قرار دون إخلال بما سبق من قرارات تأجيل سابقة.

وزير العدل نظام السجل العيني المستشار عدنان فنجرى وزير العدل العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

روسيا

روسيا تعلن إدراج منظمة ألمانية ضمن قائمة الجهات الأجنبية غير المرغوب فيها

الإمارات

الإمارات ترفض بشدة الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية

ترامب

ترامب يقلد الزعيم عادل إمام خلال وصلة دعابة مع الصحفيين

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد