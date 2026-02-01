أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد انفراد السماوي بصدارة المجموعة

أكد الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفوز على نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يُعد انتصارًا مهمًا للغاية ويعكس القوة الحقيقية لفريق بيراميدز.

وقال يورشيتش، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن اللقاء كان قويًا أمام فريق كبير يمتلك خبرات واسعة في البطولات القارية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يؤكد القيمة الفنية الكبيرة لفريق بيراميدز وقدرته على المنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المدير الفني أن نتيجة مباراة اليوم منحت الفريق قدرًا كبيرًا من الأريحية قبل خوض آخر جولتين في دور المجموعات، مؤكدًا أن موقف بيراميدز في المجموعة أصبح أفضل بعد هذا الانتصار.

وشدد يورشيتش على أن مباريات الدوري المحلي تمثل تحديًا أكبر في بعض الأوقات مقارنة بمباريات البطولات الأفريقية، موضحًا أن مواجهة الفرق الأقل تصنيفًا تكون في كثير من الأحيان أكثر خطورة من اللعب أمام الفرق الكبرى، بسبب اختلاف أسلوب اللعب والضغوط المفروضة على فريقه لتحقيق الفوز.

وتطرق المدير الفني إلى حالة اللاعبين، مؤكدًا أن عدداً منهم ما يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني، في ظل غياب بعض العناصر عن فترات مهمة مع الفريق بسبب الانضمام إلى منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات الدولية.

وتحدث يورشيتش عن الكونغولي فيستون ماييلي، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا مهمًا للغاية في منظومة بيراميدز ولاعب خطير على مرمى المنافسين، مشيرًا إلى ظهوره بشكل جيد في مباراة اليوم إلى جانب ناصر ماهر. وأضاف أن حصول ماييلي على دقائق مشاركة قليلة مع منتخب الكونغو خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية أثر على جاهزيته، تمامًا كما حدث في بداية الموسم عندما غاب عن فترة الإعداد مع الفريق، إلا أنه يبقى لاعبًا كبيرًا ويمثل إضافة قوية للفريق.

واختتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرص المشاركة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن كل لاعب يحصل على الفرصة يجب أن يستغلها جيدًا لإثبات قدرته على التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.