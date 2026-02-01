قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد انفراد السماوي بصدارة المجموعة

ناصر ماهر
ناصر ماهر
حسن العمدة

أكد الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفوز على نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يُعد انتصارًا مهمًا للغاية ويعكس القوة الحقيقية لفريق بيراميدز.

وقال يورشيتش، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن اللقاء كان قويًا أمام فريق كبير يمتلك خبرات واسعة في البطولات القارية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يؤكد القيمة الفنية الكبيرة لفريق بيراميدز وقدرته على المنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المدير الفني أن نتيجة مباراة اليوم منحت الفريق قدرًا كبيرًا من الأريحية قبل خوض آخر جولتين في دور المجموعات، مؤكدًا أن موقف بيراميدز في المجموعة أصبح أفضل بعد هذا الانتصار.

وشدد يورشيتش على أن مباريات الدوري المحلي تمثل تحديًا أكبر في بعض الأوقات مقارنة بمباريات البطولات الأفريقية، موضحًا أن مواجهة الفرق الأقل تصنيفًا تكون في كثير من الأحيان أكثر خطورة من اللعب أمام الفرق الكبرى، بسبب اختلاف أسلوب اللعب والضغوط المفروضة على فريقه لتحقيق الفوز.

وتطرق المدير الفني إلى حالة اللاعبين، مؤكدًا أن عدداً منهم ما يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني، في ظل غياب بعض العناصر عن فترات مهمة مع الفريق بسبب الانضمام إلى منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات الدولية.

وتحدث يورشيتش عن الكونغولي فيستون ماييلي، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا مهمًا للغاية في منظومة بيراميدز ولاعب خطير على مرمى المنافسين، مشيرًا إلى ظهوره بشكل جيد في مباراة اليوم إلى جانب ناصر ماهر. وأضاف أن حصول ماييلي على دقائق مشاركة قليلة مع منتخب الكونغو خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية أثر على جاهزيته، تمامًا كما حدث في بداية الموسم عندما غاب عن فترة الإعداد مع الفريق، إلا أنه يبقى لاعبًا كبيرًا ويمثل إضافة قوية للفريق.

واختتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرص المشاركة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن كل لاعب يحصل على الفرصة يجب أن يستغلها جيدًا لإثبات قدرته على التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.

الكرواتي كرونسلاف يورشيتش بيراميدز نهضة بركان دوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

وزير التربية والتعليم

لميس الحديدي: بقول لوزير التربية والتعليم “لو عندك مشكلة في الموازنة اتكلم”

حادث انهيار البنزينة

الإسكان تكشف كواليس انهيار القاهرة الجديدة: أخطاء حفر

لميس الحديدي

بعد إعدام الجنايني.. لميس الحديدي: لن يفلت أحد عبث بأمن أطفالنا من العقاب

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

