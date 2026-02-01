قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجم ليفربول السابق: هذه حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح مع الريدز

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

كشف أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، عن سر تراجع مستوى محمد صلاح الحالي مع الريدز في موسم 2025- 2026

وأكد جيرارد في تصريحات لشبكة «Tnt Sports» أن ليفربول ضم ألكسندر إيزاك وهوجو إيكتيكي خوفا من ، هبوط مستوى محمد صلاح

وقال جيرارد “أعتقد أن السبب الآخر هو أنهم تعاقدوا مع إيزاك بمبلغ كبير، وتمّ جلبه كخيار إضافي لاختراق دفاعات الخصم، وتم التعاقد مع فيرتز لفتح دفاعات الفرق المنافسة أمام الفريق، واستغرق بعض الوقت للتأقلم”

وأضاف جيرارد “ربما يكون إيكيتيكي هو المهاجم الوحيد الذي حافظ على مستواه المعهود وثبات أدائه”

وتابع “تراجع مستواه قليلاً من حيث غزارة أهدافه، وإذا استطاع آرني استعادة مستواه المعهود، فإن هذا الفريق وهذه التشكيلة من اللاعبين قادرون على تحقيق سلسلة ”

محمد محمد صلاح ليفربول

