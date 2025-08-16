قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انفصال وطابع درامي .. مسلم يطرح أغنية "مش صافيلك"

مسلم
مسلم
قسم الفن

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة " مش صافيلك " Video Lyrics كلمات محمود عادل، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقى، إسلام شوقي، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".


يقدم مسلم فى أغنية " مش صافيلك " الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن قسوة حبيبه عليه، وقراره النهائى بالانفصال عنه. 

وهى الأغنية التاسعة من ألبومه الجديد، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "غمة" التى طرحها فى فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة»، و"واحد زيك" التى قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" وقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب، و"مش قادر انسى" وقدم فيها حزنه على فراق حبيبه وشوقه إليه، و"سوء اختيار" وعبر فيها عن معاناته فى حبه بعدما اكتشف حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر، وأغنية "لقيتك شر" وعبر فيها عن فراقه لحبيبه بعد أن فاق من وهم حبه واكتشاف خداعه.. وتقول كلمات " مش صافيلك":..

مش صافيلك
و مفتكرش هيبقى عندي شئ لغيرك
والله يسامح قلبي لو عشمان ف خيرك
هو انت ايه الجبروت دا بس و فين ضميرك
ازاي رضيت تنسى اللي كان 
ظالم اناني 
من كل قلبي اتمنى تبقى ف يوم مكاني
هتلف بيك الدنيا و هترجعلي تاني
هتلاقي خلاص مات الغلبان بتاع زمان
ايه الجديد , و هتفرق ايه
مبقيتش فارقه
مش هعيد , افلام معاك
نهايتها فرقه
لا خلاص , مفيهاش عتاب , مفيهاش كلام
كرهي فيك .. مش من فراغ , لا من اذاك
تسمع ايه .. من امتى كان يفرق معاك
امشي و سلام
مش هدافع 
عن نفسي لو قولت اني ظالمك , ليه اراجع
ايام كانت وياك بتحلف بالمواجع
قول عادي كل اللي انت عايزه , مش همانع
لو جاي تقلب ف اللي فات 
انا قلبي راضي ,
و هيتبسط لو شاف دموعك يوم قصادي
صدقني ممكن يبقى رد الفعل عادي
و هقول دا كانت ذكريات , و هواك دا مات

مسلم أغاني مسلم البوم مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد