أحبك أكثر من أي شيء..تاليا حسني تهنئ والدها بعيد ميلاده

هنأت تاليا حسني ابنه الفنان تامر حسني والدها بمناسبة عيد ميلاده الـ ٤٨ بكلمات مؤثرة وجميلة، وتمنت له عيد ميلاد سعيد.

ونشرت تاليا تامر حسني صور تجمعها لوالدها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا أبي، الشخص الذي أحبه أكثر من أي شيء أنت القدوة الحقيقية في حياتي، تعمل بجد وتضحية لعائلتنا، شكرًا لك على كل ما تفعله، أحبك من كل قلبي، وأتمنى لك عيد ميلاد سعيد ومليء بالحب والفرح".



ليرد عليها تامر حسني متأثرًا بكل كلمة كتبتها عنه قائلًا: "كلماتك لمست قلبي أكثر مما تتخيلي وجودك في حياتي هو أكبر نعمة يمكنني أن أطلبها، أنت فرحتي، فخري، وسبب استمراري في العمل بجد كل يوم، حبك هو الهدية العظيمة التي حصلت عليها، أتمنى منك شيئًا واحدًا فقط، أن تكبري وتتألقي وتصبحي أفضل مني في كل شيء، هذا سيكون نجاحي الحقيقي كأب، تذكري دائمًا، مهما كبرت في العمر، ستظل حبي وحياتي يا طفلتي"



عيد ميلاد تامر حسني

ويحتفل اليوم الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، واستطاع أن يحقق خلال مشواره الفني نجاحا كبيرا، ويصل إلى العالمية حتى لقب بنجم الجيل.

ولد تامر حسنى عباس فرغلى، في مدينة القاهرة يوم 16 أغسطس عام 1977، وبدأ نشاطه الفنى عام 2000.

ولتلك المناسبة أطلق الفنان تامر حسني علامته التجارية الجديدة للأزياء.

وشارك تامر حسني لينك صفحتة الرسمية غلي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام باسم “seven”.