النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة ، عن متابعة الحالة الصحية للفنانة نجوي فؤاد بعد ان استغاثت بوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو خلال الساعات الماضية بشأن حالتها الصحية التى تمنعها من المشاركة فى الأعمال الفنية مما أدي لتعرضها لأزمة مالية ، خاصة أنها ترفض العيش فى دار المسنين التابعة لنقابة الممثلين.

نهال عنبر: نقابة المهن التمثيلية مش بتسيب حد

وقالت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنها بالفعل فى الطريق حاليا لمنزل الفنانة نجوي فؤاد رفقة وفد كامل من نقابة المهن التمثيلية بمتابعة من نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وذلك لمعرفة ما الذى تحتاجه وبناء عليه ستتخذ النقابة الإجراءات اللازمة فى اسرع وقت.

وأضافت نهال عنبر ، معلقة: “النقابة مش بتسيب حد و نجوي فؤاد فنانة كبيرة ولها أعمال مميزة فى السينما وكلنا بنحبها”.

بداية استغاثة نجوي فؤاد

وكانت استعاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الساعات الماضية وذلك بعد مرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

وجاء ذلك بعد أن استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الجلفي، عبر برنامج بنظرة تانية، المذاع على قناة الشمس، حيث قالت: “اهتموا بينا شوية، إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودَخْلِنَا معروف، عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة”.

نجوي فؤاد: انا ساكنة فى بيت إيجار ومش عايزة اعيش فى دار مسنين

وأكملت الفنانة: “أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة، انتبه لينا شوية، دي حاجة أنا مشوفتهاش في حياتي، ومعاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر”.

وسرعان ما تفاعل كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وقرر أن يرسلا وفد لزيارة الفنانة لبحث حالتها ومطالبها.

وقد أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها باستجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لاستغاثتها؛ بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا، حيث حرصت الفنانة على أن توجه الشكر للوزير وجميع من ساندها حتى يصل ندائها فى اول رد فعل لها بعد استغاثتها.