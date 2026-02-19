معاهد مطروح الأزهرية تستقبل شهر رمضان بنشاط دعوي وتثقيفي مكثف

نظمت معاهد مطروح الأزهرية سلسلة من الندوات التثقيفية والتربوية للطلاب، استهدفت تعزيز القيم الإسلامية وتدريب الطلاب على استثمار الشهر الفضيل، وذلك تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والأستاذ محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات الروحية والتوعوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذاً لخطة النشاط الثقافي والديني.

شهد "معهد فتيات مطروح" ندوة موسعة حول "فن إدارة الوقت خلال شهر رمضان"، بالتعاون مع مركز ثقافة مطروح.

حاضر فيها محمد حلمي، مستشار مكتب وكيل وزارة مطروح الأزهرية، الذي استعرض آليات تنظيم اليوم بين العبادة والمذاكرة والراحة، محذراً من إهدار الأوقات فيما لا ينفع، لضمان تحقيق التوازن بين الواجبات الدينية والتحصيل الدراسي.

أقيمت الندوة بإشراف جمالات عبد الرءوف، عميدة المعهد، وسط تفاعل ملموس من الطالبات.

وفي سياق متصل، نظم "معهد بنين عمر بن عبد العزيز الإعدادي الثانوي" ندوة دينية حول "فضل صيام شهر رمضان"، تناولت المقاصد الأسمى للصيام وأهمية التمسك بالأخلاق الفاضلة والنهي عن السلوكيات المرفوضة.

أشرف على التنظيم الشيخ محمد عباس حامد، شيخ المعهد، وبجهود متميزة من الأخصائي الاجتماعي الأستاذ وليد زنباع، حيث ركزت الكلمات على ضرورة أن يكون الصيام مدرسة لتهذيب النفس والارتقاء بالسلوك الإنساني.