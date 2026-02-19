قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معاهد مطروح الأزهرية تستقبل شهر رمضان بنشاط دعوي وتثقيفي مكثف

خلال فاعليات الندوات
خلال فاعليات الندوات
ايمن محمود

نظمت معاهد مطروح الأزهرية سلسلة من الندوات التثقيفية والتربوية للطلاب، استهدفت تعزيز القيم الإسلامية وتدريب الطلاب على استثمار الشهر الفضيل، وذلك تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والأستاذ محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك في إطار الاستعدادات الروحية والتوعوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذاً لخطة النشاط الثقافي والديني.

شهد "معهد فتيات مطروح" ندوة موسعة حول "فن إدارة الوقت خلال شهر رمضان"، بالتعاون مع مركز ثقافة مطروح.

حاضر فيها محمد حلمي، مستشار مكتب وكيل وزارة مطروح الأزهرية، الذي استعرض آليات تنظيم اليوم بين العبادة والمذاكرة والراحة، محذراً من إهدار الأوقات فيما لا ينفع، لضمان تحقيق التوازن بين الواجبات الدينية والتحصيل الدراسي.

أقيمت الندوة بإشراف جمالات عبد الرءوف، عميدة المعهد، وسط تفاعل ملموس من الطالبات.

وفي سياق متصل، نظم "معهد بنين عمر بن عبد العزيز الإعدادي الثانوي" ندوة دينية حول "فضل صيام شهر رمضان"، تناولت المقاصد الأسمى للصيام وأهمية التمسك بالأخلاق الفاضلة والنهي عن السلوكيات المرفوضة.

أشرف على التنظيم الشيخ محمد عباس حامد، شيخ المعهد، وبجهود متميزة من الأخصائي الاجتماعي الأستاذ وليد زنباع، حيث ركزت الكلمات على ضرورة أن يكون الصيام مدرسة لتهذيب النفس والارتقاء بالسلوك الإنساني.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

نور النبوي

نور النبوي بطل النسخة العربية لفيلم الأنيميشن العالمي معّوز GOAT

إفراج

تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إفراج

رئيس دار الاوبرا

الأوبرا تعلن تفاصيل فعالياتها في شهر رمضان

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد