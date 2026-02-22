وزير الرياضة يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث تطوير وتعزيز التعاون

التقي جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بالدكتور إسماعيل عبد الغفارً رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث تعزيز التعاون بينً الوزارة والأكاديمية .

وتناول اللقاء بحث العديد من ملفات التعاون القائمة بين الجانبين والتي ترتكز في المقام الأول علي ما تقدمه الأكاديمية من دعم علي المستوي العلمي والرياضي لابطال مصر بمختلف الألعاب وايضاً المنتسبين للأكاديمية.

وأثنى وزير الشباب والرياضة علي التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية من خلال رعايتها للعديد من اللاعبين علي مستوي المنتخبات القومية في مختلف الألعاب.

وأشار "جوهر " إلي أننا نسعي بمنتهي الجدية نحو الاستفادة من الخبرات الكبيرة والإمكانيات الهائلة التي توفرها وتمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كما تطرق اللقاء إلي تعزيز وتطوير الشراكة من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية .