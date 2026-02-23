قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تأجيل عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صحاب الأرض" على dmc

مسلسل صحاب الارض
مسلسل صحاب الارض

قررت قناة dmc دراما تأجيل عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صحاب الأرض" ، لتعرض الحلقة  فى تمام الساعة 1.15 صباحا بدلا من الساعة 7.15 مساء.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.هز

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

قناة dmc دراما مسلسل صحاب الأرض منة شلبي مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

