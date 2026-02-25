على قد الحب الحلقة 8.. الليثى يتحالف مع أحمد سعيد عبد الغنى

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث ، والتى بدأت بذهاب سارة (مها نصار) الى الطبيب ليخبرها بأنها لابد ان تخضع لعملية تجميد البويضات حتى لا تفقد حلم الأمومة وكانت رفقتها صديقتها مريم (نيللى كريم) والذى كانت تحاول اقناعها لكنها رفضت.

عبد الغني (محمود الليثي) يقبل ابتزاز مراد (احمد سعيد عبد الغني) ويذهب لمكتب مريم لسرقة الظرف الذى به عطائها المناقصة ولكنه يهرب فور دخول مريم وابنتها الى المكتب وتشاهده ابنتها لكن والدتها تخبرها ان لا يوجد احد فى المكتب.

مسلسل على قد الحب

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.