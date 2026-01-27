ميرنا وليد تكشف تفاصيل شخصيتها في مسرحية «ابن الأصول».. فيديو

كشفت الفنانة ميرنا وليد في لقاء خاص لـ«صدى البلد» عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية «ابن الأصول»، مؤكدة أنها تعشق المسرح الموسيقي وتعتبره من أقرب الأشكال الفنية إلى قلبها.

وأوضحت ميرنا أنها تجسد خلال أحداث العرض شخصية فتاة بسيطة تقع في حب شاب، إلا أنه يتركها بشكل مفاجئ بعد الانتهاء من تجهيزات الزفاف، لتدخل بعدها في سلسلة من الأحداث والمفاجآت التي تحمل الكثير من الدراما والغناء.

وأضافت أن المسرحية تنتمي إلى نوعية العروض الغنائية الاستعراضية، حيث تقدم خلالها 9 أغنيات متنوعة، ما بين أغنيات فردية وأخرى تجمعها بالمطرب مصطفى شوقي، مشيرة إلى أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا ومليئًا بالطاقة والحيوية.

وأكدت ميرنا وليد أن تجربة «ابن الأصول» تمثل تحديًا فنيًا خاصًا لها، خاصة مع الدمج بين التمثيل والغناء على خشبة المسرح، متمنية أن ينال العرض إعجاب الجمهور.