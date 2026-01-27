قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أخبار البلد

جميلة و متيسرة..دعاء فاروق تشارك جمهورها فيديو خلال أداء العمرة

دعاء فاروق
دعاء فاروق
علا محمد

شاركت الإعلامية دعاء فاروق جمهورها و متابعيها مقطع فيديو خلال تأديتها مناسك العمرة.

ونشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،وعلقت قائلة:"الف حمد وشكر لك يارب عملنا العمره جميلة و متيسرة و الشيخ د. محمد أبو بكر عامل معانا مجهود كبير ربنا يكرمه و ربنا يتقبل منا و يكتبهالنا ولكل مشتاق ".

وأضافت خلال الفيديو قائلة :"اللي بيدعي و بيكون نيته حلوة ربنا بيسر له أمره ".

وكانت قد شاركت الإعلامية دعاء فاروق، صورا مع حسن شحاته نجم الزمالك السابق، من داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها الشخصي على انستجرام: "ألف حمد لله على السلامة الكابتن حسن شحاته، يعتبر جد روكي بنتي لأن روكي وهنا حفيدته أقرب أصحاب لبعض.. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب".

الإعلامية دعاء فاروق

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

جراديشار

بين الحاجة الفنية وضغط الميركاتو.. كيف يحسم الأهلي مصير جراديشار؟

الرئيس السيسي

رسائل قوية.. مصطفى بكري يكشف كواليس اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والمسئولين

وزارة البترول

استثمارات بمليارات والتركيز على الاكتشافات .. تفاصيل مساعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

