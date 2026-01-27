جميلة و متيسرة..دعاء فاروق تشارك جمهورها فيديو خلال أداء العمرة

شاركت الإعلامية دعاء فاروق جمهورها و متابعيها مقطع فيديو خلال تأديتها مناسك العمرة.

ونشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،وعلقت قائلة:"الف حمد وشكر لك يارب عملنا العمره جميلة و متيسرة و الشيخ د. محمد أبو بكر عامل معانا مجهود كبير ربنا يكرمه و ربنا يتقبل منا و يكتبهالنا ولكل مشتاق ".

وأضافت خلال الفيديو قائلة :"اللي بيدعي و بيكون نيته حلوة ربنا بيسر له أمره ".

وكانت قد شاركت الإعلامية دعاء فاروق، صورا مع حسن شحاته نجم الزمالك السابق، من داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها الشخصي على انستجرام: "ألف حمد لله على السلامة الكابتن حسن شحاته، يعتبر جد روكي بنتي لأن روكي وهنا حفيدته أقرب أصحاب لبعض.. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب".