في ذكراه.. سعد أردش بدأ حياته بالسكة الحديد ورحل بالسرطان

تحل اليوم السبت 13 يونيو، ذكرى رحيل الفنان سعد أردش، الذى ولد في 16 يونيو عام 1924، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

قدم سعد أردش، العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى وعلامة فى تاريخ الفن المصرى.

سعد أردش وحياته

ولد سعد أردش فى 16 يونيو 1924 في مدينة فارسكور على ساحل البحر المتوسط شمال مصر، وتلقى تعليمه فيها حتى حصل على الشهادة الثانوية، وكان ناظر المدرسة الابتدائية في فارسكور حين التحق بها هو حلمي البابلي والد الفنانة الكبيرة سهير البابلي، والذي كان من أعظم التربويين، حيث كانت تربطه علاقة ذات طابع أسري بكل تلميذ، وفي المدرسة الثانوية بفارسكور، تعرف أردش على الشاعر الصوفي الكبير طاهر أبو فاشا الذي قاد تجربة المسرح المدرسي.

مشوار سعد أردش

بدأ سعد أردش، حياته العملية موظفًا في السكك الحديدية، لكنه استغل هذا العمل لتقديم عروض مسرحية للهواة، وهو ما يعكس إصراره المبكر على دخول عالم الفن.

بعد ذلك انتقل إلى القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1952، كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1955، ثم سافر إلى إيطاليا لاستكمال دراسته في المسرح، حيث حصل على درجة علمية من أكاديمية الفنون بروما عام 1961.

قدم سعد أردش، العديد من الأعمال الفنية البارزة، أهمها في الدراما: (المال والبنون، أحزان نوح، جمهورية زفتى، الشيطان والحب)، وفي السينما قدم: (الأرض، الاختيار، الحجر الداير).

وفاة سعد أردش

رحل سعد أردش في أمريكا، حيث كان يتلقى العلاج من مرض سرطان فى العظام، وذلك قبل ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثمانين.