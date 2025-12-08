قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طولان والحضرى وأحمد حسن يستقبلون وزير الشباب و الرياضة القطري فى مران المنتخب

منار نور

أكد الأعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن  الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني وزير الشباب و الرياضة القطري  زار تدريب منتخب مصر منذ قليل اثناء الاستعداد للقاء منتخب الأدرن غدا الثلاثاء فى كأس العرب  .

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة القطرى كلا من حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس وأحمد حسن مدير المنتخب .

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب البيت في قطر، غدا الثلاثاء، حيث يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراته أمام الأردن فى الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العرب.

تعد مباراة الغد هي مباراة الحسم للمنتخب المصري، حيث يحتاج الفوز لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب رفقة المنتخب الأردني.

على الصعيد الأخر، حسم منتخب النشامى مقعده في الدور القادم بعد فوزه في المباراتين السابقتين وتحقيقه العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، الأمر الذي دفع مدرب الأردن إلى اتخاذ قرار قد يقرب الفراعنة من التأهل.

تُقام مباراة مصر والأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، غدا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على أرضية ملعب البيت.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصد نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع منتخب الإمارات والكويت بنتيجة 1-1، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه أمام الفراعنة بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

عصام الحضرى قطر حلمى طولان الشيخ حمد بن خليفة

