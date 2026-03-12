قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز حماية المستهلك يشن حملة رقابية مفاجئة بعدة مناطق بمحافظة القاهرة لفرض الانضباط

محمد صبيح

في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، بتشديد المتابعة الميدانية للأسواق وضمان استقرارها، وحرصًا على متابعة مستويات الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، نفذت" الإدارة العامة للرقابة على الأسواق" بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مناطق "حدائق القبة والزيتون وعين شمس"  بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة الأوضاع داخل الأسواق على أرض الواقع، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن رصد أي ممارسات سلبية أو محاولات لاستغلال المواطنين، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني بشكل دوري  في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات ، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

كما تم التشديد على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر، وأن أي مخالفات في هذا الشأن ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وقد أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط عدد "14 قضية" متنوعة، تتعلق بممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للأسواق ومحاولات للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تتابع الأسواق عن كثب ولن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة التي ينفذها الجهاز في مختلف المناطق لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور، موضحًا أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد تداول السلع بالأسواق ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة ستتواصل دون توقف في جميع محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها، مشددًا على أن الجهاز سيتعامل بمنتهى الحزم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين، لافتا إلي أن أي مخالفات يتم رصدها ستُواجه فورًا بإجراءات قانونية رادعة، مع إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، وأن حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن تُمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة.

