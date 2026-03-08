جهاز حماية المستهلك لدمياط ومدن القناة يبحث أوجه التعاون المشترك مع المحافظة





استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء ابراهيم مكى المشرف العام بجهاز حماية المستهلك لدمياط ومدن القناة و شيماء فهمى مدير الفرع بدمياط.

حيث تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك فيما يخص تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتأكد من جودتها ، والتصدى لأى ممارسات احتكارية...

وعلى هذا الصعيد،، أكد " الدكتور حسام الدين فوزى " حرص المحافظة على التعاون مع الجهاز ، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ حملات رقابية مستمرة على الأسواق، والتصدى لأى مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين و التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا توعية المستهلكين بحقوقهم .

وعلى جانب آخر،، نقل " اللواء ابراهيم مكى " تحيات ابراهيم السجينى رئيس الجهاز ، و حرص الجهاز على التعاون التام مع المحافظة لتعزيز خطط العمل التى يعمل على تنفيذها الجهاز من خلال ثلاثة محاور وهم " توعية المواطنين والتجار ومقدمى الخدمات بقانون حماية المستهلك " و " ضبط الأسواق بالشراكة مع الجهات المعنية " و أيضًا " التعامل مع شكاوى المواطنين " .

وخلال اللقاء،، اطلع " المحافظ " على أبرز الإنجازات والجهود التى قدمها الفرع منذ بداية عمله بدمياط فى يناير ٢٠٢٣ ، وذلك بتنفيذ نحو ٧٩٧ حملة للمرور على ٦٤٢٤ منشأة تجارية أسفرت عن تحرير ٧٣٧ محضر لرصد مخالفات تضمنت عدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية ، وبيع بقيمة سعرية أعلى من السعر المحدد وكذا عدم الالتزام بإصدار فواتير وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع و عدم وجود تصريح الاوكازيون فضلاً عن تحرير محاضر جنح اقتصادية، كما تم فحص نحو ٤٩٣١ شكوى و إزالة أسباب الشكوى لعدد ٤٧٤٨ شكوى بنسبة إنجاز تقدر ب ٩٦.٢٨% .