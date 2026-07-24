تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 17 أكتوبر المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور، في أبو ظبي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

ألبوم تامر عاشور

ويواصل تامر عاشور حصد نجاح ألبومه "مراية الحب"، الذي يضم 12 أغنية، حيث يتصدر تريند يوتيوب وعددًا من منصات الموسيقى، محققًا نسب استماع ومشاهدة مرتفعة منذ طرحه.

تامر عاشور قرر مفاجأة الجمهور وأطلق ألبومه دفعة واحدة من 12 أغنية مختلفة الألوان الموسيقية لتناسب كل الأذواق خاصة أن له قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي.

وجاءت تفاصيل الألبوم الجديد كالتالي:

أغنية "مراية الحب" من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماديو، وأغنية "نزلت اتمشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية "ولاد حلال" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

ويضم الألبوم أغنيات "جدع" من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "وصولي" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف فهمي، وأغنية "تمنياتي" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع "توما" وأغنية "مكاني الصح" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأغنية "متلخبطة أحوالي" كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.

الألبوم الجديد لتامر عاشور يضم أيضا "شوفتني" من كلمات عمرو عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية "آسف" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "مش فارقلي" من كلمات محمد جشم باشا وألحان سامر أبو طالب وتوزيع نادر حمدي.