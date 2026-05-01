الدباغ ومنسي في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالقمة 132

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي - عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد و السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد ربيع ومحمد السيد وآدم كايد وشيكو بانزا وسيف الجزيري.