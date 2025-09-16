أخبار السيارات.. موديل هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين بهذا السعر.. وأسعار 5 كروس أوفر في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أسعار ومواصفات نيسان باترول 2026 في السعودية

تعزز نيسان اليابانية من تواجدها القوي في السوق السعودي، من خلال سيارتها الشهيرة باترول، والتي تنطلق من خلال مجموعة من الفئات والتجهيزات، بداية من الفئة الأولى SE T2 التي تبدأ من 266,999 ريال، وصولًا إلى الفئة عالية التجهيزات نيسمو والتي تقدم بسعر 450,999 ريال سعودي.

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

يبحث الكثير من السائقين الجدد عن سيارة متقاربة الأبعاد، أو تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، نسبة إلى سهولة عملية الاصطفاف مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى اقتراب هذه الفئة إلى الجانب الاقتصادي في بعض الموديلات.

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

دعا أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا، إلى إعادة النظر في الخطة الأوروبية التي تقضي بوقف ترخيص سيارات الاحتراق الداخلي ابتداء من عام 2035، معتبرا أن الهدف المتمثل في الاعتماد الحصري على السيارات الكهربائية "غير واقعي".

أصغر سيارة من فيات.. ماذا تقدم توبولينو 2025 الاقتصادية؟

تعزز العلامة الإيطالية فيات من تاريخها العريق والمميز في عالم صناعة السيارات، حيث قدمت مسيرة طويلة جمعت بين القدرات الفنية المختلفة، إلى جانب التصميمات الهيكلية، والتجهيزات الخاصة بكل إصدار وفئة.

5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

استطاعت فئة السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، ومن بينها فئة الكروس أوفر، ويرجع ذلك إلى تصميمها المرتفع، وماسحتها الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل علامة وصانع.

اركب هيونداي النترا HD أوتوماتيك 2022.. فبريكا بهذا السعر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من سيارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، والتي تحظى باهتمام كبير يرجع إلى الاعتمادية والجانب الاقتصادي، مع تنوع القدرات الفنية والخيارات المطروحة، بحسب الأسعار والموديلات.