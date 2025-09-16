قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
أخبار السيارات.. موديل هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين بهذا السعر.. وأسعار 5 كروس أوفر في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أسعار ومواصفات نيسان باترول 2026 في السعودية
تعزز نيسان اليابانية من تواجدها القوي في السوق السعودي، من خلال سيارتها الشهيرة باترول، والتي تنطلق من خلال مجموعة من الفئات والتجهيزات، بداية من الفئة الأولى SE T2 التي تبدأ من 266,999 ريال، وصولًا إلى الفئة عالية التجهيزات نيسمو والتي تقدم بسعر 450,999 ريال سعودي.

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين
يبحث الكثير من السائقين الجدد عن سيارة متقاربة الأبعاد، أو تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، نسبة إلى سهولة عملية الاصطفاف مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى اقتراب هذه الفئة إلى الجانب الاقتصادي في بعض الموديلات.

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035
دعا أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا، إلى إعادة النظر في الخطة الأوروبية التي تقضي بوقف ترخيص سيارات الاحتراق الداخلي ابتداء من عام 2035، معتبرا أن الهدف المتمثل في الاعتماد الحصري على السيارات الكهربائية "غير واقعي".

أصغر سيارة من فيات.. ماذا تقدم توبولينو 2025 الاقتصادية؟
تعزز العلامة الإيطالية فيات من تاريخها العريق والمميز في عالم صناعة السيارات، حيث قدمت مسيرة طويلة جمعت بين القدرات الفنية المختلفة، إلى جانب التصميمات الهيكلية، والتجهيزات الخاصة بكل إصدار وفئة.

5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار
استطاعت فئة السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية والمحلية، ومن بينها فئة الكروس أوفر، ويرجع ذلك إلى تصميمها المرتفع، وماسحتها الرحبة، إضافة إلى التقنيات المقدمة من قبل كل علامة وصانع.

اركب هيونداي النترا HD أوتوماتيك 2022.. فبريكا بهذا السعر
يضم سوق السيارات المصري الكثير من سيارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، والتي تحظى باهتمام كبير يرجع إلى الاعتمادية والجانب الاقتصادي، مع تنوع القدرات الفنية والخيارات المطروحة، بحسب الأسعار والموديلات.

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

قمة الدوحة

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

أرشيفية

لوقف الإبادة في غزة.. عشرات الأطباء ينظمون وقفة تضامنية وسط بيروت

أرشيفية

الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 31 مسلحا في عمليتين أمنيتين

خديجة بن قنة

خطاب يدرس.. خديجة بن قنة تعلق على كلمة الرئيس السوري بالقمة العربية

بالصور

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

جنات
جنات
جنات

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

