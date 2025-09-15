ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

دعا أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا، إلى إعادة النظر في الخطة الأوروبية التي تقضي بوقف ترخيص سيارات الاحتراق الداخلي ابتداء من عام 2035، معتبرا أن الهدف المتمثل في الاعتماد الحصري على السيارات الكهربائية "غير واقعي".

وبحسب ما أوردته مجلة بوليتيكو، شدد ليز في وثيقة رسمية موجهة للمستشار الألماني على ضرورة إبقاء باب الترخيص مفتوحا أمام سيارات الهجين والموديلات المزودة بتقنيات "رينج إكستندر" التي تعزز مدى السير، حتى بعد عام 2035.

الوثيقة، التي حملت عنوان "اتفاق مستقبل التنقل 2035 – رؤية واقعية جديدة نحو حياد مناخي"، أعدت بالتنسيق مع رئيسة حكومة ولاية زارلاند، انكه ريلينجر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتنص على السماح باستخدام السيارات العاملة بالوقود الاصطناعي والحيوي، مع دمج تدريجي لهذه الأنواع مع الوقود التقليدي.

ولتفادي أي خلل في السوق، يقترح ليز متابعة سنوية لمستويات الوقود المتجدد، إضافة إلى استخدام ضريبة المنتجات النفطية (البنزين والديزل) كأداة لضبط الأسعار.

كما دعا إلى موقف ألماني موحد داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع الحظر الشامل على سيارات الاحتراق، مع تبني "مسار تدريجي" لخفض الانبعاثات.

وفي سياق متصل، يرى ليز أن تعزيز جاذبية السيارات الكهربائية يتطلب إجراءات عملية، مثل توسيع شبكة محطات الشحن، خفض تكاليف البطاريات وأسعار الكهرباء، وإطلاق برامج اجتماعية لتأجير هذه المركبات. كما أوصى بتقليص ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية – الجديدة والمستعملة – من 19% إلى 7%، لتسهيل انتقال المستهلكين إليها.