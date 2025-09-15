قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

عزة عاطف

تستعد مرسيدس-بنز لإطلاق طرازين كهربائيين جديدين بالكامل ليحلا محل EQV، هما VLE والطراز الأكثر فخامة VLS، وذلك ضمن مبادرة VAN.EA التي تعتمد على منصة كهربائية جديدة كليًا صممت خصيصًا للفانات المستقبلية. 

وستصبح مرسيدس VLS بمثابة النسخة “فئة S” لعالم الميني فان، بينما تأتي VLE لتخاطب العائلات الكبيرة والاحتياجات اليومية.

مواصفات مرسيدس VLE ميني فان 

استوحت مرسيدس الخطوط الأولى من نموذج Vision V التجريبي، مع تخفيف الطابع المثير للجدل وتحويله إلى تصميم أكثر واقعية. 

تتميز الواجهة الأمامية بشبكة بارزة ذات مظهر مجعد، محاطة بمصابيح ثلاثية التشغيل ومصد منحوت بتفاصيل كرومية.

من الجوانب، يظهر الزجاج الخلفي المائل بشكل يذكّر بسيارة مرسيدس R-Class السابقة، بينما يمنح خط الكتف البارز مظهرًا أكثر قوة. 

وفي الخلف، انتقلت المصابيح على شكل هالة من النموذج التجريبي إلى خط الإنتاج، مع تشطيب أكثر أناقة للباب الخلفي.

في الداخل، تستعير VLE وVLS الكثير من لغة تصميم Vision V Concept وEQS، وأبرزها شاشة MBUX Hyperscreen الممتدة من عمود إلى عمود، والمدعومة بأحدث نظام تشغيل MB.OS.

وتستخدم المقصورة مواد فاخرة ومستدامة مثل الجلود المعاد تدويرها وقشور الخشب الطبيعي.

وتصميمات المقاعد تختلف بين الطرازين:

  • VLE تركز على العائلات مع ثلاثة صفوف مرنة.
  • VLS تخاطب العملاء الذين يقودهم سائق خاص، حيث توفر مقاعد كابتن فردية على طراز الصالات مع أسطح عمل مدمجة.

تجهز مرسيدس الطرازين بحزمة تقنيات رفيعة تشمل:

  • نظام مساعدة السائق Level 2+ مع إمكانية الترقية إلى المستوى 3 لاحقًا.
  • نظام ملاحة بالواقع المعزز.
  • إضاءة محيطية ذكية.
  • شاشات خلفية بدقة 4K مع بث مباشر.
  • لوحات شحن لاسلكية.
  • نظام صوتي فاخر من بورميستر.
  • تحديثات برمجية عبر الهواء OTA.

مع الجمع بين التصميم العصري، الفخامة، والاعتمادية الكهربائية، تستعد VLE وVLS لإعادة تعريف سوق سيارات الفان العائلية والفاخرة في آن واحد. 

ومن المتوقع أن تكشف مرسيدس عن تفاصيل الأداء والأسعار الرسمية قريبًا، لتبدأ المنافسة في قطاع جديد كليًا من المركبات الكهربائية.

