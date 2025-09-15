قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة إيجار تمليكي من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان باترول 2023.. كواليس الفخامة المخفية

نيسان باترول موديل 2023
نيسان باترول موديل 2023
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات العالمي للمستعمل علي الكثير من إصدارات السيارات التي يقبل علي شراءها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات، تلك الإصدارات التي مر علي انتاجها عام او اثنين ، وذلك بفضل محركاتها القوية، وتصميمها العملي ، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان باترول موديل 2023، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

نيسان باترول موديل 2023

محركات نيسان باترول موديل 2023

تستمد سيارة نيسان باترول موديل 2023 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 275 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2023


وتحصل سيارة نيسان باترول موديل 2023 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5600 سي سي، وتنتج قوة 428 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان باترول موديل 2023

تمتلك سيارة نيسان باترول موديل 2023 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مصابيح LED، وباب خلفي كهربائي، وجنوط مختلفة، وبها أنظمة مساعدة السائق، والتحكم في نزول المنحدرات.

نيسان باترول موديل 2023

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان باترول موديل 2023 بها، مصابيح LED في الأمام والخلف، وبها باب خلفي كهربائي يسهل التحميل والتفريغ، وبها جنوط مقاس 20 بوصة، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء مع تدخل لمنع التصادم، وبها نظام التحكم الديناميكي بالسيارة، وبها نظام مساعدة بدء صعود التلال،  والتحكم في نزول المنحدرات، وبها مستشعرات ركن أمامية وخلفية، وبها حساسات لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات .

نبذة عن شركة نيسان لصناعة السيارات

نيسان هي شركة يابانية عملاقة لتصنيع السيارات، تأسست في 26 ديسمبر من عام 1933، ويقع مقرها الرئيسي في يوكوهاما باليابان، وتعد نيسان واحدة من كبرى شركات السيارات في العالم، وهي معروفة بإنتاجها لمجموعة واسعة من السيارات تحت علاماتها التجارية نيسان وإنفينيتي .

نيسان باترول موديل 2023

وتقوم نيسان بتصنيع المعدات البحرية والرافعات الشوكية، وتركز الشركة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، لتقديم سيارات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة .

سوق السيارات العالمي إصدارات السيارات نيسان باترول موديل 2023 باترول موديل 2023 محركات نيسان باترول موديل 2023 مواصفات نيسان باترول موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

ترشيحاتنا

إم جي إتش إس موديل 2026

أسعار إم جي إتش إس 2026 في السعودية

معني علامات المرور في مصر

تعرف على معنى علامات المرور في مصر

جاك JS6 إم هافال H6 موديل 2026

إيهما تفضل .. جاك JS6 أم هافال H6 موديل 2026

بالصور

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

رجيم الأرداف
رجيم الأرداف
رجيم الأرداف

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد