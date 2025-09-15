نيسان باترول 2023.. كواليس الفخامة المخفية

يحتوي سوق السيارات العالمي للمستعمل علي الكثير من إصدارات السيارات التي يقبل علي شراءها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات، تلك الإصدارات التي مر علي انتاجها عام او اثنين ، وذلك بفضل محركاتها القوية، وتصميمها العملي ، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان باترول موديل 2023، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

نيسان باترول موديل 2023

محركات نيسان باترول موديل 2023

تستمد سيارة نيسان باترول موديل 2023 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 275 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2023



وتحصل سيارة نيسان باترول موديل 2023 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5600 سي سي، وتنتج قوة 428 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان باترول موديل 2023

تمتلك سيارة نيسان باترول موديل 2023 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مصابيح LED، وباب خلفي كهربائي، وجنوط مختلفة، وبها أنظمة مساعدة السائق، والتحكم في نزول المنحدرات.

نيسان باترول موديل 2023

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان باترول موديل 2023 بها، مصابيح LED في الأمام والخلف، وبها باب خلفي كهربائي يسهل التحميل والتفريغ، وبها جنوط مقاس 20 بوصة، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء مع تدخل لمنع التصادم، وبها نظام التحكم الديناميكي بالسيارة، وبها نظام مساعدة بدء صعود التلال، والتحكم في نزول المنحدرات، وبها مستشعرات ركن أمامية وخلفية، وبها حساسات لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات .

نبذة عن شركة نيسان لصناعة السيارات

نيسان هي شركة يابانية عملاقة لتصنيع السيارات، تأسست في 26 ديسمبر من عام 1933، ويقع مقرها الرئيسي في يوكوهاما باليابان، وتعد نيسان واحدة من كبرى شركات السيارات في العالم، وهي معروفة بإنتاجها لمجموعة واسعة من السيارات تحت علاماتها التجارية نيسان وإنفينيتي .

نيسان باترول موديل 2023

وتقوم نيسان بتصنيع المعدات البحرية والرافعات الشوكية، وتركز الشركة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، لتقديم سيارات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة .