عشان متخدش مخالفات.. اعرف السرعات المقررة علي الطرق‎ ‎

مع تزايد استخدام الرادارات الحديثة ونظام النقاط الإلكتروني في مراقبة حركة المرور، أصبح من الضروري على قائدي السيارات في مصر الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق العامة لتجنب التعرض للمخالفات والغرامات الفورية، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة أو فرض غرامات مالية كبيرة.

كما لابد من متابعة العلامات الإرشادية الخاصة بالسرعة، والتي قد تختلف من قطاع لاخر في نفس الطريق، كما ينصح باستخدام تطبيقات الملاحة مثل Google Maps التي تعرض حدود السرعة وتحذرك عند تجاوزها.

وفيما يلي السرعات القانونية المعتمدة على أبرز الطرق داخل الجمهورية، وفقا لقانون المرور الحالي:

السرعات المقررة حسب نوع الطريق:

- الطرق السريعة (مثل محور 26 يوليو، الدائري الإقليمي، طريق القاهرة - العين السخنة):

- السيارات الملاكي: ‎120‎‏كم/س

- سيارات النقل: 90 كم/س

- الطرق الصحراوية (مثل القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، القاهرة – أسوان الصحراوي):

- السيارات الملاكي: 100 إلى 120 كم/س حسب القطاع

- النقل الثقيل: 80 إلى 90 كم/س

- الطرق الزراعية (مثل طريق مصر - إسكندرية الزراعي):

- السيارات الملاكي: 90 كم/س

- سيارات النقل: 70 كم/س

- داخل المدن والمناطق السكنية:

- جميع المركبات: 50 إلى 60 كم/س حسب القطاع ‏

كما أن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/س قد يعرضك لسحب الرخصة أو الحبس في بعض الحالات، أما الطرق المجهزة بكاميرات مراقبة (مثل محور روض الفرج أو طريق السويس) لا تقبل الاستثناءات، وتسجل المخالفة فورا إلكترونيا.