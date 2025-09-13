قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمباراة حرس الحدود والجونة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عشان متخدش مخالفات.. اعرف السرعات المقررة علي الطرق‎ ‎

الطرق السريعة
الطرق السريعة
كريم عاطف

مع تزايد استخدام الرادارات الحديثة ونظام النقاط الإلكتروني في مراقبة حركة المرور، أصبح من الضروري على قائدي السيارات في مصر الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق العامة لتجنب التعرض للمخالفات والغرامات الفورية، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة أو فرض غرامات مالية كبيرة.

كما لابد من متابعة العلامات الإرشادية الخاصة بالسرعة، والتي قد تختلف من قطاع لاخر في نفس الطريق، كما ينصح باستخدام تطبيقات الملاحة مثل Google Maps التي تعرض حدود السرعة وتحذرك عند تجاوزها.

وفيما يلي السرعات القانونية المعتمدة على أبرز الطرق داخل الجمهورية، وفقا لقانون المرور الحالي:

السرعات المقررة حسب نوع الطريق:

- الطرق السريعة (مثل محور 26 يوليو، الدائري الإقليمي، طريق القاهرة - العين السخنة): 

  - السيارات الملاكي: ‎120‎‏كم/س 

  - سيارات النقل: 90 كم/س 

- الطرق الصحراوية (مثل القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، القاهرة – أسوان الصحراوي): 

  - السيارات الملاكي: 100 إلى 120 كم/س حسب القطاع 

  - النقل الثقيل: 80 إلى 90 كم/س 

- الطرق الزراعية (مثل طريق مصر - إسكندرية الزراعي): 

  - السيارات الملاكي: 90 كم/س 

  - سيارات النقل: 70 كم/س 

- داخل المدن والمناطق السكنية: 

  - جميع المركبات: 50 إلى 60 كم/س حسب القطاع ‏

كما أن تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/س قد يعرضك لسحب الرخصة أو الحبس في بعض الحالات، أما الطرق المجهزة بكاميرات مراقبة (مثل محور روض الفرج أو طريق السويس) لا تقبل الاستثناءات، وتسجل المخالفة فورا إلكترونيا.

الرادارات النقاط الإلكتروني حركة المرور قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة الطرق العامة الغرامات الفورية سحب الرخصة العلامات الإرشادية السرعات المقررة على الطريق الرادارات الحديثة السرعات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

أبطال مسلسل ياسر جلال

المؤلف أيمن سلامة: مسلسل ياسر جلال في رمضان 2026 هيكون 15حلقة وقصته مفاجأة | خاص

مى القاضي

مي القاضي تخطف الأنظار بجمالها في لوكيشن تصوير 2 قهوة

سيد مكاوي وزوجته الراحل

رفيقة دربه .. نقابة المهن الموسيقية تنعى أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي

بالصور

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كيا سبورتاج ‏موديل 2025

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد