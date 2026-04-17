المواصفات الكاملة لـ تسلا موديل S .. لعشاق السيارات الكهربائية

استطاعت طرازات تسلا الكهربائية أن تحظى بشعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة إلى التكنولوجيا المستخدمة والحد من الانبعاثات الكربونية، ومن وتعد النسخة موديل S واحدة من أبرز اصدارات العلامة الأمريكية، والتي تأتي بحزمة متنوعة من التجهيزات عالية الأداء.

أبعاد تسلا موديل S

تعتمد السيارة على تصميم يجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية الهوائية، حيث يبلغ طولها 5,021 مم، مع عرض يصل إلى 1,987 مم وارتفاع عند 1,431 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,960 مم، كما توفر مساحة تخزين تصل إلى 793 لترًا، مع اعتمادها على جنوط يصل قياسها إلى 21 بوصة.

منظومة الدفع والأداء 

تتوفر تسلا موديل S بأكثر من خيار لمنظومة الحركة، حيث تأتي النسخة الأساسية بمحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، يولدان قوة إجمالية تصل إلى 670 حصانًا.

وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى 100 كم في غضون 3.2 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، كما تحقق مدى قيادة يصل إلى 634 كيلومترًا.

نسخة Plaid مع سيارة تسلا 

تقدم النسخة المعروفة باسم Plaid تجربة أعلى من حيث الأرقام، إذ تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية مع نظام دفع كلي، لتصل القوة الإجمالية إلى 1020 حصانًا.

يضع هذا الرقم السيارة ضمن فئة السيارات عالية الأداء، حيث يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم في حوالي 2.1 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كم في الساعة. 

تجهيزات تسلا موديل S

تأتي تسلا موديل S بشاشة مركزية كبيرة قياس 17 بوصة تتحكم في معظم وظائف السيارة، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي يضم 22 سماعة.

وتوفر المقاعد الأمامية خصائص التعديل الكهربائي، إلى جانب التدفئة والتبريد، كما يعتمد نظام التكييف على تحكم أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مدعوم بنظام لتنقية الهواء داخل المقصورة، وتتوفر نقاط شحن لاسلكي للهواتف في الصفين الأمامي والخلفي.

تم تجهيز السيارة تسلا موديل S بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني. 

كما تتضمن مثبت سرعة متكيف، ونظام تحذير من التصادم الأمامي، مع مكابح طوارئ، وتدعم السيارة أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الانحراف، إضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة ونظام للركن التلقائي، إلى جانب ثماني وسائد هوائية.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

لربطهم بسوق العمل.. محافظة قنا ومعهد "ITI" ينظمان زيارات ميدانية لدارسي الطاقة المتجددة

إجراء أول عملية جراحية بمناظير الركبة بمستشفى رأس البر المركزي

فصل الكهرباء عن 8 مناطق في مغاغة بالمنيا .. المواعيد والأماكن

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

