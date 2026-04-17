المواصفات الكاملة لـ تسلا موديل S .. لعشاق السيارات الكهربائية

استطاعت طرازات تسلا الكهربائية أن تحظى بشعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة إلى التكنولوجيا المستخدمة والحد من الانبعاثات الكربونية، ومن وتعد النسخة موديل S واحدة من أبرز اصدارات العلامة الأمريكية، والتي تأتي بحزمة متنوعة من التجهيزات عالية الأداء.

أبعاد تسلا موديل S

تعتمد السيارة على تصميم يجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية الهوائية، حيث يبلغ طولها 5,021 مم، مع عرض يصل إلى 1,987 مم وارتفاع عند 1,431 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,960 مم، كما توفر مساحة تخزين تصل إلى 793 لترًا، مع اعتمادها على جنوط يصل قياسها إلى 21 بوصة.

تسلا موديل S

منظومة الدفع والأداء

تتوفر تسلا موديل S بأكثر من خيار لمنظومة الحركة، حيث تأتي النسخة الأساسية بمحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، يولدان قوة إجمالية تصل إلى 670 حصانًا.

وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى 100 كم في غضون 3.2 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، كما تحقق مدى قيادة يصل إلى 634 كيلومترًا.

تسلا موديل S

نسخة Plaid مع سيارة تسلا

تقدم النسخة المعروفة باسم Plaid تجربة أعلى من حيث الأرقام، إذ تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية مع نظام دفع كلي، لتصل القوة الإجمالية إلى 1020 حصانًا.

يضع هذا الرقم السيارة ضمن فئة السيارات عالية الأداء، حيث يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم في حوالي 2.1 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كم في الساعة.

تسلا موديل S

تجهيزات تسلا موديل S

تأتي تسلا موديل S بشاشة مركزية كبيرة قياس 17 بوصة تتحكم في معظم وظائف السيارة، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي يضم 22 سماعة.

وتوفر المقاعد الأمامية خصائص التعديل الكهربائي، إلى جانب التدفئة والتبريد، كما يعتمد نظام التكييف على تحكم أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مدعوم بنظام لتنقية الهواء داخل المقصورة، وتتوفر نقاط شحن لاسلكي للهواتف في الصفين الأمامي والخلفي.

تم تجهيز السيارة تسلا موديل S بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني.

كما تتضمن مثبت سرعة متكيف، ونظام تحذير من التصادم الأمامي، مع مكابح طوارئ، وتدعم السيارة أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الانحراف، إضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة ونظام للركن التلقائي، إلى جانب ثماني وسائد هوائية.