خلاف على استئجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة في البحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة في محافظة البحر الأحمر.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 31 مايو المنقضي، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، بين طرف أول (ربة منزل "مصابة بكدمات"– مقيمة بدائرة القسم)، وطرف ثانٍ (مالك أحد العقارات بدائرة القسم)؛ لخلافات بينهما على استئجار شقة سكنية بالعقار ملك الثاني، قاما على إثرها بالتعدي على بعضهما بالضرب، محدثان الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما؛ أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.