الكشف عن أحدث سيارة فيتنامية.. فينفاست VF 3 بتكنولوجيا العصر

كشفت فينفاست الفيتنامية عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب VF 3، التي تأتي بتصميم رياضي صغير الحجم، حيث تقدم نموذجًا يجمع بين الطابع العملي والتقنيات الحديثة، إلى جانب الأداء الكهربائي.

تصميم السيارة فينفاست VF 3

تتميز VF 3 بمظهر رياضي، حيث تقدم بطول كلي يبلغ 3,190 ملم وعرض 1,679 ملم، مع عجلات قياس 16 بوصة ذات لمسة رياضية تتخذ شكل النجمة صاحبة اللون الأسود، مع أبواب السيارة مرتفعة نسبيًا لتسهيل الدخول والخروج بعدد 2 باب فقط، إلى جانب الباب الخلفي.

فينفاست VF 3

وتأتي السيارة فينفاست VF 3 بصادم بارز قليلًا، مع سقف بلون مختلف عن الطلاء الخارجي، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى أقواس أعلى العجلات بأتي بشكل منتفخ متواصل مع العتبات الجانبي والجزء الأمامي والخلفي للسيارة، زجاج معتم، إشارة توقف STOP أعلى الأسبولير.

فينفاست VF 3

مقصورة فينفاست VF 3

تركز VF 3 على الراحة والوظائف الأساسية، مع مساحة كافية لعدد 4 أو 5 ركاب، وتضم المقصورة شاشة رقمية مركزية تعرض المعلومات، ونظام تكييف متطور يتناسب مع الاستخدام اليومي بفتحات طولية، مع عجلة قيادة عملية وبمظهر عصري، نوافذ كهربائية، إضاءة داخلية، تحكم في المرايات.

فينفاست VF 3

أداء سيارة فينفاست VF 3

تشير بعض التقارير العالمية، أن VF 3 تعتمد على محرك كهربائي يولد وعزم دوران حوالي 110 نيوتن متر، مع نظام دفع خلفي، وبطارية بقدرة 18.6 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 215 كيلومترًا، كما تدعم السيارة الشحن السريع.