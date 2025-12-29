قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
الكشف عن أحدث سيارة فيتنامية.. فينفاست VF 3 بتكنولوجيا العصر

فينفاست VF 3
فينفاست VF 3
صبري طلبه

كشفت فينفاست الفيتنامية عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب VF 3، التي تأتي بتصميم رياضي صغير الحجم، حيث تقدم نموذجًا يجمع بين الطابع العملي والتقنيات الحديثة، إلى جانب الأداء الكهربائي.

تصميم السيارة فينفاست VF 3 

تتميز VF 3 بمظهر رياضي، حيث تقدم بطول كلي يبلغ 3,190 ملم وعرض 1,679 ملم، مع عجلات قياس 16 بوصة ذات لمسة رياضية تتخذ شكل النجمة صاحبة اللون الأسود، مع أبواب السيارة مرتفعة نسبيًا لتسهيل الدخول والخروج بعدد 2 باب فقط، إلى جانب الباب الخلفي.

فينفاست VF 3 

وتأتي السيارة فينفاست VF 3 بصادم بارز قليلًا، مع سقف بلون مختلف عن الطلاء الخارجي، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى أقواس أعلى العجلات بأتي بشكل منتفخ متواصل مع العتبات الجانبي والجزء الأمامي والخلفي للسيارة، زجاج معتم، إشارة توقف STOP أعلى الأسبولير.

فينفاست VF 3 

مقصورة فينفاست VF 3

تركز VF 3 على الراحة والوظائف الأساسية، مع مساحة كافية لعدد 4 أو 5 ركاب، وتضم المقصورة شاشة رقمية مركزية تعرض المعلومات، ونظام تكييف متطور يتناسب مع الاستخدام اليومي بفتحات طولية، مع عجلة قيادة عملية وبمظهر عصري، نوافذ كهربائية، إضاءة داخلية، تحكم في المرايات.

فينفاست VF 3 

أداء سيارة فينفاست  VF 3

تشير بعض التقارير العالمية، أن  VF 3 تعتمد على محرك كهربائي يولد وعزم دوران حوالي 110 نيوتن متر، مع نظام دفع خلفي، وبطارية بقدرة 18.6 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 215 كيلومترًا، كما تدعم السيارة الشحن السريع.

فينفاست VF 3

