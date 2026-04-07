سعر ومواصفات ساوايست S07 موديل 2026 في السعودية

تقدم ساوايست العديد من الاصدارات المتنوعة في السوق السعودي، من بينها النسخة S07 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم وأبعاد ساوايست S07

تعتمد ساوايست S07 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4.724 مترًا، وعرضها 1.9 متر، وارتفاعها 1.72 متر، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.72 متر، وتم تجهيزها بمصابيح أمامية وخلفية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، وتأتي السيارة بعجلات أمامية وخلفية مقاس 20 بوصة.

أداء ساوايست S07

تعمل ساوايست S07 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، كما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي كامل، مع خزان وقود بسعة 57 لترًا.

تجهيزات ساوايست S07 وأنظمة الحماية

زودت ساوايست S07 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام قراءة مسار الطريق مع مساعد البقاء داخل المسار، إضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء، وتشمل الأنظمة المكملة مكابح مانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، التحكم في قوى الجر، ثبات إلكتروني، نظام تثبيت السرعة، ووسائد هوائية.

وتأتي المقصورة الداخلية بمقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، مع ذاكرة وتبريد للراكب والسائق، ويضم الطراز شاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى شاشة عدادات بنفس القياس.

وتضم السيارة ساوايست S07 نظام صوتي ترفيهي طراز Sony مع 8 سماعات، كما تتوافر السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع وظائف قفل مركزي، ونوافذ كهربائية، وبصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

سعر ساوايست S07 في السوق السعودي

تقدم السيارة ساوايست S07 موديل 2026 بسعر يبلغ 103,385 ريال سعودي.