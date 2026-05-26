المنتخب الوطني يواصل استعداداته لودية روسيا بمشاركة مرموش وعبد الكريم

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد، لمواجهة منتخب روسيا ودياً، ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب، ودية روسيا، يوم 28 مايو الحالي، بإستاد القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل ودياً، استعداداً لخوض منافسات المونديال.

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 26 لاعباً، بعد انضمام عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وحمزة عبدالكريم، لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، لمعسكر الفراعنة.

وحضر مران المنتخب، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد أبوحسين، عضو مجلس الاتحاد، ومصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة.