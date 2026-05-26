أمير هشام: بلعمري ضمن قائمة المغرب لكأس العالم واستبعاد الشيبي

أكد الإعلامي أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، علي إن يوسف بلعمري لاعب الأهلي تواجد ضمن القائمة النهائية لمنتخب المغرب المشاركة في كأس العالم.

منتخب المغرب

وكشف أمير هشام عن استبعاد محمد الشيبي لاعب بيراميدز من القائمة النهائية للمنتخب المغربي، ضمن الاختيارات الأخيرة للجهاز الفني قبل إعلان القائمة الرسمية للمونديال.

حقق منتخب المغرب الفوز امام منتخب بوروندي بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي اقيمت اليوم في اطار استعدادات المغرب لخوض منافسات كأس العالم

أحرز أهداف المغرب أيوب الكعبي هدفين في الدقيقتين 59 و63 ثم أضاف توفيق بن الطيب الهدف الثالث في الدقيقة 71 ثم اختتم سفيان بنجديدة بهدفين في الدقيقتين 80 و90.

ويستعد المغرب لخوض وديتين إضافيتين، أمام منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو في الرباط، ثم امام منتخب النرويج يوم 7 يونيو في نيوجيرسي.