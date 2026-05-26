مجلس أمناء الجزيرة "2 " بأكتوبر يعلن جاهزية المركز لاستقبال الأعضاء في عيد الأضحى

عقد مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر الجزيرة "٢" برئاسة الدكتور عمرو الحداد اجتماع لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بجاهزية المركز لاستقبال الأعضاء بعيد الاضحي المبارك .

وتناول اللقاء الأنشطة والفاعليات التي سوف يتم تنظيمها بالمركز علي مدار أيام عيد الاضحي والتي اشتملت علي تنظيم العديد من الفاعليات والتي ستشمل علي إقامة حفل للأطفال ، ومهرجان للألعاب المائية والهوائية ، وايضاً سيتم عقد كشوفات طبية للأعضاء ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة خلال أيام العيد ، بالإضافة الي تنظيم بازار للاكسسوارات والملابس بالإضافة الي رسوم للحنة وتلوين مجسمات للأطفال .

كما اطمأن مجلس الأمناء علي توافر عوامل الامن والسلامة بحمامات السباحة والتي سيتم تنفيذ فاعلية الألعاب المائية به ، وذلك تنفيذا لتوجيهات جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بالتإكيد علي توفير جميع عناصر الامن والسلامة للأعضاء بجميع المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف محافظات الجمهورية .

ويقدم المركز مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي تلبي وتنال رضا الشباب مثل الأنشطة الرياضية "كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الاسكواش ، البادل ، الكروسفت ، تنس الطاولة ، الشطرنج ، وغيرها من الألعاب المتنوعة "، بالإضافة إلى ورش العمل التدريبية بهدف تطوير الذات، مهارات القيادة، ريادة الأعمال، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية منها (المسرح، الموسيقى، الرسم) .