حسين المسلم يقود ثورة جديدة في كرة الماء.. وكرواتيا تستضيف أول مونديال بنظام 4×4

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية برئاسة حسين المسلم عن توقيع عقد استضافة أول بطولة عالم لكرة الماء بالنظام الجديد (4×4)، والتي تستضيفها مدينة دوبروفنيك الكرواتية خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الاتحاد الدولي لتطوير كرة الماء وإعادة تشكيلها بصورة عصرية تسهم في زيادة انتشار اللعبة عالميًا، وفتح آفاق أوسع أمام مختلف المنتخبات للمشاركة، خاصة من قارتي أفريقيا وآسيا ودول الأمريكتين.

ووجه حسين المسلم الشكر إلى الحكومة الكرواتية، وإلى حاكم مدينة دوبروفنيك ماتو فرانكوفك، تقديرًا للدعم الكبير الذي ساهم في إخراج البطولة إلى النور بصيغتها الجديدة.

ويشهد النظام الجديد لكرة الماء تعديلات جوهرية، حيث تُقام المباريات على ملعب أصغر بأبعاد 15 مترًا طولًا و10 أمتار عرضًا، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين داخل الملعب بالإضافة إلى لاعبين احتياط، وتُلعب المباراة من 4 أشواط، على أن يُحسم الفوز لصالح الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاثة أشواط.

كما يتميز الشكل الجديد بإمكانية إقامة المباريات في مواقع متنوعة مثل الشواطئ والأنهار والبحيرات وأحواض السباحة، بما يمنح اللعبة طابعًا أكثر إثارة ويساهم في توسيع انتشارها عالميًا.

وتشكل بطولة كرواتيا المقبلة محطة تاريخية باعتبارها أول تطبيق رسمي للنظام الجديد على مستوى بطولات العالم، وسط توقعات بأن تمثل نقطة تحول مهمة في مستقبل كرة الماء دوليًا.