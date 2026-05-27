خريطة متكاملة لخروجات العيد.. 41 مكاناً في القاهرة الكبرى وبأقل التكاليف

​مع بهجة عيد الأضحى المبارك، تبحث العائلات والشباب عن وجهات مميزة لقضاء أوقات ممتعة دون تكبد ميزانيات ضخمة أو مواجهة تعقيدات في المواصلات.

ونقدم لكم دليل شامل لأماكن الخروجات والفسح في القاهرة الكبرى وبالأسعار قبل التحرك، إلى جانب كيفية الوصول إليها عبر شبكة مترو الأنفاق أو وسائل النقل العام.

​أولاً: خروجات "على قد الإيد" (من 5 إلى 10 جنيهات)

​إذا كنت تبحث عن المتعة بأقل تكلفة ممكنة، فهذه القائمة توفر لك حدائق ومتنزهات رائعة تفتح أبوابها للجميع:

​1. حديقة الأسماك بالزمالك (التذكرة: 5 جنيهات):

مكان مميز يضم مغارة الخفافيش الأثرية ومعمل بحوث الأسماك، حيث تتيح الحديقة دخول الأطعمة وتوفر منطقة ألعاب للأطفال (KIDS AREA) بتذكرة قيمتها 5 جنيهات، وتغلق أبوابها في تمام الـ 5 مساءً.. ويمكن الوصول لها عبر محطة مترو صفاء حجازي.

​2. حديقة سكة الوايلي بميدان الحدايق (التذكرة: 5 جنيهات):

وهي حديقة هادئة ومتاح بها دخول الأكل مع العائلة، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو كوبري القبة.

​3. منتزه الطاهرة (التذكرة: 5 جنيهات):

وهو مكان رائع للتنزه والاسترخاء وسط الخضرة (غير متاح دخول الأطعمة)، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو سراي القبة.

​4. منتزه عابدين (التذكرة: 5 جنيهات):

ويوفر إطلالة تاريخية مميزة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو محمد نجيب.

​5. حديقة النافورة في روكسي (التذكرة: 5 جنيهات):

وهذه الحديقة مليئة بالكافيهات ومتاح بها دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو سراي القبة ثم ميكروباص إلى روكسي.

​6. حديقة ابن سندر بالزيتون (التذكرة: 10 جنيهات):

وهي حديقة واسعة ومثالية للعائلات ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها

عبر محطة مترو حمامات القبة.

​7. حديقة أغاخان بالمظلات (التذكرة: 10 جنيهات):

وتتميز بموقعها ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها من محطة مترو المظلات.

​8. حديقة نيل المعادي في طرة (التذكرة: 10 جنيهات):

وتتميز بإطلالة نيلية ساحرة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو كوتسيكا.

​9. الحديقة اليابانية في حلوان (التذكرة: 10 جنيهات):

وتتميز بالمظاهر والتماثيل الآسيوية الفريدة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو حلوان.

​10. متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب (التذكرة: 10 جنيهات):

وهذا المتحف يشهد أجواء تاريخية وإسلامية لا تُعوض، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو السيدة زينب.

​11. حديقة دار العلوم بالسيدة زينب (التذكرة: 10 جنيهات):

ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو سعد زغلول.

​ثانياً: فئة الفسح المتوسطة (من 15 إلى 40 جنيهاً)

هناك ​خيارات متنوعة تجمع بين الحدائق الكبرى، المماشي النيلية، والمزارات الأثرية:

​12. حديقة الكابرتاج في حلوان (التذكرة: 15 جنيهاً في العيد):

وهذه الحديقة غير متاح دخول الأكل لها، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو حلوان.

​13. الحديقة الدولية بمدينة نصر (التذكرة: 20 جنيهاً):

وهي من أشهر حدائق القاهرة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها من محطة مترو أرض المعارض ثم ميكروباص عباس العقاد.

​14. حديقة الحرية في الزمالك (التذكرة: 20 جنيهاً):

وتتميز بتماثيلها ومساحاتها الخضراء ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو الأوبرا.

​15. حديقة العبور في الزمالك (التذكرة: 20 جنيهاً):

وهي أشبه بكافتيريا مطلة على النيل مباشرة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو صفاء حجازي.

​16. حديقة الطفل بمدينة نصر (التذكرة: 20 جنيهاً):

وهذه الحديقة تم تطويرها بمساحات خضراء شاسعة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو أرض المعارض ثم ميكروباص مكرم عبيد.

​17. استراحة (ركن) فاروق في حلوان (التذكرة: 20 جنيهاً):

وهو متحف ملكي تاريخي على النيل مباشرة، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو حلوان ثم ميكروباص ركن فاروق.

​18. معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي (التذكرة: 20 جنيهاً للمصريين):

ويعتبر فرصة ممتازة لعشاق النباتات والزهور النادرة، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو الدقي.

​19. متحف الطفل بالقناطر (التذكرة: 20 جنيهاً / ومتحف الأوهام بـ 15 جنيهاً):

ويمكن الوصول إليه بمحطة مترو المظلات ثم ميكروباص القناطر ثم توك توك.

​20. 7 مزارات تاريخية في شارع المعز (بتذكرة واحدة بـ 20 جنيهاً):

وهي متاحة من 9 صباحاً حتى 5 مساءً لعشاق العمارة الإسلامية والأجواء الفاطمية، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو العتبة ثم سيارة الحسين إلى الغورية.

​21. حديقة العاشر بمدينة نصر الحي السابع (التذكرة: 20 جنيهاً):

وتسمح بدخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو كلية البنات، ثم ميكروباص للحديقة.

​22. جنينة الحيوانات في الحديقة الدولية (التذكرة: 25 جنيهاً):

ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو أرض المعارض ثم ميكروباص عباس العقاد.

​23. نادي الري بالزمالك (التذكرة: 30 جنيهاً):

ويتميز بإطلالة نيلية ممتازة وغير مسموح بدخول الأكل، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو صفاء حجازي.

​24. ممشى أهل مصر على كورنيش النيل (التذكرة: 30 جنيهاً):

ويضم أجواء عصرية ساحرة على النيل مباشرة (غير مسموح بدخول الأكل)، ويمكن الوصول إليه بمحطة مترو ماسبيرو.

​25. حديقة عفلة في القناطر الخيرية (التذكرة: 40 جنيهاً):

وتتميز بطبيعة خلابة ومساحات خضراء شاسعة ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو المظلات ثم ميكروباص القناطر.

26. ممشى أهل الزمالك (التذكرة: 40 جنيهاً):

ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو الأوبرا.

​27. حديقة سفاري بارك في إمبابة (التذكرة: 40 جنيهاً):

وهي مصممة على الطراز الأفريقي ومسموح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها بمحطة مترو الكيت كات ثم ميكروباص الدائري

​ثالثاً: فئة الفسح فوق المتوسطة والتاريخية (من 50 إلى 200 جنيه)

أما المهتمين بالأنشطة الترفيهية المتقدمة والمتاحف الكبرى والمعالم السياحية العالمية:

​28. مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة (التذكرة: 50 جنيهاً):

ويسمح بدخول الأكل ويعتبر فرصة ممتازة لتنمية مهارات الأطفال، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو هارون.

​29. محمية وادي دجلة في المعادي (التذكرة: 50 جنيهاً):

وهي فرصة لعشاق التخييم والطبيعة الجبلية وسط القاهرة ومسموح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو طرة البلد ثم تاكسي أو أوبر للمحمية.

​30. أهرامات الجيزة (التذكرة: 60 جنيهاً للمصريين):

وهي تتطلب الحجز المسبق إلكترونياً خلال أيام العيد، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو الجيزة ثم ميكروباص.

​31. قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل (التذكرة: 60 جنيهاً وللطلاب 20 جنيهاً):

يتم دفع التذكرة بالفيزا فقط، وهي تحفة معمارية فريدة، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو السيدة زينب.

​32. قلعة صلاح الدين الأيوبي (التذكرة: 60 جنيهاً للمصريين):

وتمنحك الدخول لـ 10 مزارات داخلية ومتاحف متنوعة، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو الملك الصالح ثم ميكروباص للسيدة عيشة.

​33. حديقة الأزهر (التذكرة: 80 جنيهاً وللأطفال 50 جنيهاً):

وتتميز بإطلالة بانورامية على القاهرة ومسموح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو العتبة ثم سيارة سوزوكي لبوابة الحديقة.

34. تجربة الكاياك في الزمالك (التذكرة: 100 جنيه للمصريين):

وهي تجربة رياضية ممتعة في قلب النيل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو صفاء حجازي.

​35. ستار ووتر أكوا بارك بكرداسة (التذكرة: 130 جنيهاً وللأطفال 100 جنيه):

وهي أرخص أكوا بارك في مصر ومتاح دخول الأكل، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو جامعة القاهرة ثم ميكروباص كرداسة.

​36. رحلة الأتوبيس النهري إلى القناطر (التذكرة: 120 جنيهاً):

وهي رحلة نيلية ممتازة ومتاح الذهاب بالأكل (يشترط اكتمال العدد 70 فرداً للتحرك)، ويمكن الوصول إليها عبر محطة مترو الخلفاوي.

​37. برج القاهرة في الزمالك (التذكرة: 150 جنيهاً):

ويمكن من خلاله مشاهدة القاهرة بالكامل من أعلى نقطة، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو الأوبرا.

​38. المتحف المصري الكبير (التذكرة: 200 جنيه للمصريين):

ويتم الحجز أونلاين مسبقاً (غير متاح دخول الأكل)، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو الجيزة ثم ميكروباص.

​رابعاً: الفسح الفاخرة الشاملة والخروجات المجانية

​39. نايل أكوا بارك في البدرشين (التذكرة: 350 جنيهاً وللأطفال 250 جنيهاً):

السعر يشمل قضاء اليوم مع وجبتي الإفطار والغداء وألعاب مائية، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو المنيب ثم ميكروباص البدرشين.

​40. أوبن إير مول في مدينتي (التكلفة: المواصلات فقط):

ومتاح دخول الأكل، ومخصص في العيد للكابلز والعائلات فقط للتنزه والتصوير، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو سراي القبة ثم أتوبيس مدينتي المباشر.

​41. شارع الفن بوسط البلد (خروجة مجانية تماماً):

وتكلفة الخروجة هي تذكرة المترو فقط! متاح أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً، ويمكن الوصول إليه عبر محطة مترو محمد نجيب.