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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن «الكشافين» نقلة نوعية لبناء جيل جديد من أبطال الكرة

توجيهات الرئيس بشأن وجود "كشافين متجردين"
توجيهات الرئيس بشأن وجود "كشافين متجردين"
محمد الشعراوي
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أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة؛ تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تطوير منظومة كرة القدم المصرية، والاعتماد على معايير عادلة وشفافة في اختيار اللاعبين القادرين على تمثيل مصر خلال السنوات المقبلة.

وقال العطار في تصريحات خاصة، إن مصر تمتلك قاعدة عريضة من المواهب الرياضية في مختلف المحافظات والقرى والمراكز، إلا أن هذه المواهب تحتاج إلى منظومة احترافية تضمن الوصول إليها واكتشافها في الوقت المناسب، بعيدًا عن أي اعتبارات غير فنية، وهو ما أكد عليه الرئيس عندما شدد على أهمية وجود كشافين يتمتعون بالكفاءة والحيادية والنزاهة.

اكتشاف اللاعبين في المراحل السنية المبكرة 

وأضاف أن اكتشاف اللاعبين في المراحل السنية المبكرة؛ يمثل حجر الأساس في بناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن منح الفرصة للمواهب الحقيقية يسهم في تحقيق العدالة بين جميع الشباب الراغبين في إثبات قدراتهم داخل الملاعب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على استعداد الدولة لدعم الكفاءات والجهاز الفني للمنتخب الأول يعكس اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها أحد أدوات بناء الإنسان، وتعزيز الانتماء الوطني، وإبراز صورة مصر المشرفة في المحافل الرياضية.

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي كشافين متجردين الجهاز الفني للمنتخب الأول

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