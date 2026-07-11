برلماني: لقاء الرئيس للاعبي المنتخب تقدير من الدولة لأبطال صنعوا الفخر للمصريين

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري عقب الإنجاز التاريخي الذي تحقق في بطولة كأس العالم 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج الوطنية المشرفة التي رفعت اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

تكريم المنتخب الوطني

وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري ومنحهم أوسمة وكؤوس تقديرية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تقدر كل جهد مخلص يُبذل من أجل الوطن، كما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والشباب باعتبارهما أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمات الرئيس خلال اللقاء حملت العديد من الرسائل المهمة، وفي مقدمتها أن النجاح الحقيقي لا يرتبط فقط بتحقيق البطولات، وإنما بالالتزام والانضباط والروح القتالية والأداء المشرف الذي يترك أثراً إيجابياً لدى الجماهير والرأي العام في الداخل والخارج.

وأوضح النائب أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأداء الذي قدمه المنتخب طوال مشواره في كأس العالم تؤكد أن اللاعبين نجحوا في تقديم صورة مشرفة للشباب المصري، وعكسوا قيم الإصرار والعمل الجماعي والقدرة على مواجهة التحديات، وهو ما أسهم في خلق حالة من الفخر والسعادة بين المصريين.

دعم المنتخب الوطني

وأضاف حسن جعفر أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على امتلاك مصر لمواهب رياضية واعدة وضرورة الاهتمام باكتشافها يمثل توجيهاً استراتيجياً لتطوير منظومة كرة القدم المصرية، خاصة مع دعوته إلى الاعتماد على عناصر متخصصة وقادرة على اكتشاف المواهب الشابة ومنحها الفرص اللازمة لصقل قدراتها.

وأكد نائب الصعيد أن حديث الرئيس بشأن دعم الدولة للكفاءات الرياضية والجهاز الفني الوطني يعكس إيماناً حقيقياً بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على مواصلة الإنجازات وتحقيق طموحات الجماهير المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار النائب إلى أن اللقاء بعث برسالة أمل وثقة للشباب المصري، مفادها أن التفوق والنجاح يحظيان بالتقدير والدعم، وأن الدولة تقف خلف أبنائها المتميزين في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاجتهاد والتميز وتحقيق الإنجازات.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته، بالتأكيد على أن ما حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة للكرة المصرية، وأن رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء ترسخ أهمية مواصلة العمل والتطوير والبناء على ما تحقق من نجاحات، بما يضمن الحفاظ على مكانة مصر الرياضية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.