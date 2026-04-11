ندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة دون أى خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

بلاغا بالواقعة

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة التعاون بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده لباقي المبنى والعقارات المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب داخل الشقة سكنية بالطابق الاول علوى بمدينة التعاون بشبرا الخيمة وتم تحرير محضر بالواقعة.