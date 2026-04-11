قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

27 شاطئاً خارج الخدمة.. دليل أماكن التنزه الآمنة بالاسكندرية في شم النسيم وأعياد الأقباط

خالد يوسف

تزامنا مع أعياد الأقباط وشم النسيم، حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من النزول إلى 27 شاطئاً على طول الساحل، نظراً لعدم جاهزيتها حاليًا لاستقبال المرتادين، وهو ما يشكل خطورة على الأرواح. 


أصدرت محافظة الاسكندرية، بيانا لتوضيح الشواطئ الصالحة للتنزه وممارسة السباحة خلال اجازات الاقباط وشم النسيم.


وذكرت المحافظة، أنه فى إطار حرصها على رفع كفاءة الشواطئ، وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة تليق بالمواطنين والزوار، وبناء على تكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة توفير أعلى معايير الأمان لرواد المحافظة،  أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك عدد من الشواطئ خارج الخدمة في الوقت الحالى، لعدم اكتمال منظومة الخدمات والأمان بها.


ما هي الشواطئ غير الآمنة في الاسكندرية؟

أوضحت المحافظة، أن الشواطئ غير الآمنة هي:«أبو تلات وبليس والبيطاش وشيراتون مكة الهانوفيل بالعجمي، وفريسكا وميرامار الشرقي وأبو هيف وإسحق حلمي بالمنتزه، الهانوفيل الغربى المميز وشاطئ أبو تلات 1 المميز وشاطئ أبو تلات 2 المميز وشاطئ النخيل 1 المميز وشاطئ النخيل 2 المميز وشط الإسكندرية الشرقى والمساحة الشرقية لشاطئ بيانكي (النيابة العامة سابقًا)، وزهراء المعمورة والنخيل 2 بحى العجمى».


وتابعت: «ميامى بحى المنتزه أول، وشاطئ سيدى بشر (إدوارد الخراط) وميرامار الأوسط، وشاطئ فينوس الفنار بحى المنتزه أول، ، وكرير 2 غرب ببرج العرب».


تشديد على عدم المخاطرة بالنزول في الشواطئ

شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على أن التواجد فى هذه الشواطئ يمثل خطورة على الأرواح، وذلك لعدم جاهزيتها لاستقبال الرواد، حيث لا يتوافر بها أحبال أمان داخل المياه، ومنقذون معتمدون أو شركة إنقاذ، ولنش أو جيت سكى (وسائل إنقاذ بحرية)، ورايات إرشادية أو أبراج مراقبة.

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين عدم النزول إلى البحر بهذه الشواطئ حفاظًا على سلامتهم، وعدم دفع أى رسوم لأى أفراد يستغلون عدم جاهزية هذه المواقع.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها بصدد الانتهاء من تجهيز هذه الشواطئ تمهيدًا لإتاحتها للجمهور وفق أعلى معايير الأمان والجودة، بما يضمن تجربة آمنة ومتميزة لزوار المدينة الساحلية.

كورنيش الإسكندرية أبرز الوجهات

أكد محمد سعد، الخبير السياحي السكندري، أن كورنيش الإسكندرية يعد من أهم وأشهر أماكن الخروج خلال شم النسيم، حيث يفضل الكثيرون التنزه على امتداده من منطقة المنتزه شرقًا حتى بحري غربًا، لما يوفره من إطلالة مٌباشرة على البحر دون أي تكلفة، ما يجعله الخيار الأول للعائلات والشباب.


حدائق ومنتزهات مفتوحة للجميع

أضاف سعد، أن حدائق المنتزه تأتي في مقدمة المتنزهات التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال شم النسيم، لما تتميز به من مساحات خضراء واسعة وإطلالة بحرية مميزة، إلى جانب تاريخها العريق ووجود كوبري المنتزه الشهير لالتقاط الصور التذكارية.

كما تضم المدينة عددًا من الحدائق الأخرى مثل حديقة المعمورة وحديقة الحيوان بالإسكندرية، وحديقة أنطونيادس والديناصورات، بالإضافة إلى الحدائق العامة المنتشرة في الميادين، التي توفر مٌتنفسًا مجانيًا أو منخفض التكلفة للمواطنين.

27 شاطئاً خارج الخدمة أماكن التنزه الآمنة بالاسكندرية شم النسيم أعياد الاقباط حدائق المنتزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بيطري الشرقية
هاجر أحمد
بوجاتي
ياسمين صبري
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

