محافظ الإسكندرية يوجّه مديرية الطرق بترميم وإصلاح الأجزاء المتهالكة .. صور

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مديرية الطرق و النقل بسرعة ترميم الحفر و المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية، وذلك للحد من الحوادث على الطرق وللارتقاء بالبنية التحتية و شبكة الطرق.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ؛ قامت مديرية الطرق خلال الأيام الماضية برفع كفاءة وترميم الحفر والمطبات في العديد من المواقع التي كثرت منها شكاوى المواطنين، حيث تم ترميم الحفر و المطبات بشارع الطيار ابو السعود أمام مستشفي ابراهيم ندا و شارع سوريا و اسفل كوبري سيدي جابر و بشارع المعسكر الروماني بنطاق حي شرق ، كما تم ترميم محيط مطابق الصرف الصحي بطريق قناة السويس المتجه إلى ساعة الزهور بقناة السويس اتجاه البحر، وكذلك أمام مكتبة الإسكندرية بطريق الكورنيش ، وبشارع جواد حسني بنطاق حي وسط ، امام الجندي المجهول و أمام محكمة المنشية بحي الجمرك ،خلف فندق الشيراتون بحي منتزه ثان.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على الاستجابة لمطالب المواطنين والارتقاء بشبكة الطرق وتعزيز مستويات الأمان المروري وحماية المواطنين وفي ضوء ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تضرر المواطنين من وجود حفر ومطبات ببعض المواقع.