الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للأعياد.. محافظة الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى

المهندس أيمن عطية
أحمد بسيوني

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق الميداني المكثف على مدار الساعة لمتابعة استعدادات المحافظة بالشارع السكندري.

وفي هذا الإطار، أصدر المحافظ تعليمات مشددة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وصلاحية المنتجات (خاصة الأسماك المملحة والطازجة)، مع ضمان وفرة الخبز المدعم والحصص البترولية بكافة المحطات، حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه المهندس أيمن عطية برفع كفاءة النظافة العامة بجميع الأحياء، والرفع الفوري لكافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة وساحات الكنائس والمتنزهات، مع الانتهاء من أعمال التجميل والتنسيق الحضاري وزيادة المساحات الخضراء، لتظهر المحافظة في أفضل صورة أمام الزوار.

كما كلف المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، مع نشر التمركزات الإسعافية في الأماكن الحيوية والطرق السريعة والميادين لسرعة الاستجابة لأي طارئ، تزامناً مع تفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة الأوضاع لحظياً على مدار الساعة.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمحددة بالساعة (١١:٠٠ مساءً) اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى ٢٧ أبريل الجاري، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان خروج الاحتفالات بمظهر حضاري وآمن يليق بمواطني وزوار الإسكندرية.

وأكد المحافظ على أن غرفة عمليات المحافظة و"مركز السيطرة" مستمرة في الانعقاد على مدار 24 ساعة لاستقبال جميع شكاوى وبلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر الأرقام التالية:
(4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول.

الاسكندرية محافظة درجة الاستعداد جميع المرافق أيمن عطية

