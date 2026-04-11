الزراعة تعلن اجتياز تجديد "الأيزو" لمعمل صحة الحيوان بالإسكندرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح معمل "محطة مصر" بالإسكندرية" بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية في اجتياز تقييم المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، والذي انتهى إلى تجديد الإعتماد وفقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، مع تحقيق إنجاز نوعي بتوسيع مجال الاعتماد ليشمل 3 اختبارات جديدة وحيوية في مجال فحص الأغذية والأعلاف، ليصل بذلك إجمالي عدد الاختبارات المعتمدة بالمعمل إلى 14 اختباراً.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتطوير المعامل التابعة للمركز ورفع كفاءتها التنافسية دولياً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، أن التوسع في مجال العمل الفني للمعمل، قد شمل اختبارات الكشف عن ميكروبات: السالمونيلا (Detection of Salmonella spp) ، والليستريا (Detection of Listeria spp)، والاستافيلوكوكاس (Enumeration of Coagulase positive Staphylococci) في الأغذية والأعلاف.



وأشارت الى الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة؛ حيث يمثل المعمل ركيزة أساسية في منظومة رقابة سلامة الغذاء في مصر، لاسيما وأن ميكروبات السالمونيلا والليستريا والاستافيلوكوكاس تُعد من أهم المسببات للأمراض المنقولة عبر الغذاء، لافتة إلى أن تجديد اعتماد معمل محطة مصر في الإسكندرية وفق أعلى المعايير الدولية يضمن دقة النتائج المعملية، مما يسهم بشكل مباشر في حماية صحة المستهلك المصري ودعم انسيابية الصادرات الزراعية والحيوانية المصرية إلى الأسواق العالمية.



وأكدت مدير المعهد مواصلة، الخطة الطموحة لتطوير كافة معامل المحافظات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والكوادر الفنية المدربة، لضمان تقديم خدمات تحليلية دقيقة تخدم قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني.