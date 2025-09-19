صور.. شواطئ الإسكندرية بلا رواد بعد قرار الغلق بسبب اضطراب حالة البحر

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنها تتابع عن كثب التزام مستأجري الشواطئ بتنفيذ القرار، والتأكد من غالبوابات وعدم استقبال الرواد، تنفيذاً لتعليمات محافظة الإسكندرية بشأن الغلق الكلي لشواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي.

وشددت الإدارة، أن فرق الإنقاذ النهري والمنقذين والغطاسين منتشرون بكامل طاقاتهم على جميع شواطئ الإسكندرية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم- دمياط - بورسعيد).

وبناءً عليه، قررت رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين وإغلاق شواطئ القطاعين الشرقي والغربي اليوم الجمعة بدءًا من الساعة ٢ صباح يوم الجمعة حتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصًا على سلامة السادة المواطنين.