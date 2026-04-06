خطة رقابية شاملة لمراكز الشباب والأندية بالإسكندرية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، استمرار إحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على كافة الهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة، وذلك في اطار ضرورة تعزيز الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسته الدكتورة صفاء الشريف، بحضور وكلاء المديرية لشؤون الشباب والرياضة، ومعاوني مدير المديرية، ومديري عموم الشباب والرياضة، ومديري فروع الشباب، ومديري الإدارات المختصة، ومنها: الشئون المالية، الحوكمة، شؤون المجالس، إعداد القادة، الطلائع، المنشآت والتجهيزات.

وخلال الاجتماع، وجهت وكيل الوزارة بتشكيل لجان متابعة وتفتيش برئاسة وكيل المديرية لشؤون الشباب، تتولى مراجعة كافة السجلات المالية والإدارية داخل الهيئات، والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، وإعداد تقارير تفصيلية يتم عرضها على وكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن الهدف من هذه المتابعة المستمرة هو ضبط الأداء داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وضمان حسن إدارة الموارد بما يحقق أفضل خدمة للشباب والنشء داخل مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية.

واختتمت وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الرقابة والالتزام الكامل بمعايير الحوكمة بما يضمن تطوير الخدمات وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الشبابية والرياضية بالإسكندرية.