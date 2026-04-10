الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية يحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة

المهندس أيمن عطية
أعلنت محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ التالية خارج الخدمة في الوقت الحالي، لعدم اكتمال منظومة الخدمات والأمان بها.

 هذه الشواطئ غير مجهزة لاستقبال الرواد:
    1.    شاطئ السرايا العام — حي المنتزه أول
    2.    شاطئ إيناس حقي — حي المنتزه أول
    3.    شاطئ سيد درويش (باب البحر) — حي الجمرك
    4.    شاطئ الهانوفيل الخدمة — حي العجمي
    5.    شاطئ أبو تلات الخدمة — حي العجمي
    6.    شاطئ أبو تلات نقابة الصيادلة — حي العجمي
    7.    شاطئ كرير 2 غرب — حي برج العرب
    8.    شاطئ القيصر (فريسكا) — حي المنتزه أول
    9.    شاطئ ميرامار الشرقي — حي المنتزه أول
    10.    شاطئ أبو هيف — حي المنتزه أول
    11.    شاطئ إسحق حلمي — حي المنتزه أول
    12.    شاطئ بليس (2) — حي العجمي
    13.    شاطئ البيطاش المميز — حي العجمي
    14.    شاطئ الهانوفيل الغربي المميز — حي العجمي
    15.    شاطئ أبو تلات 1 المميز — حي العجمي
    16.    شاطئ أبو تلات 2 المميز — حي العجمي
    17.    شاطئ النخيل 1 المميز — حي العجمي
    18.    شاطئ النخيل 2 المميز — حي العجمي
    19.    شاطئ شط الإسكندرية الشرقي — حي العجمي
    20.    المساحة الشرقية لشاطئ بيانكي (النيابة العامة سابقًا) — حي العجمي
    21.    شاطئ زهراء المعمورة — حي العجمي
    22.    شاطئ النخيل 2 — حي العجمي
    23.    شاطئ ميامي — حي المنتزه أول
    24.    شاطئ سيدي بشر (إدوارد الخراط) — حي المنتزه أول
    25.    شاطئ ميرامار الأوسط — حي المنتزه أول
    26.    شاطئ فينوس الفنار — حي المنتزه أول
    27.    شاطئ شيراتون مكة الهانوفيل — حي العجمي

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أن التواجد في هذه الشواطئ يمثل خطورة على الأرواح، وذلك لعدم جاهزيتها لاستقبال الرواد، حيث لا يتوافر بها:
* أحبال أمان داخل المياه
* منقذون معتمدون أو شركة إنقاذ
* لنش أو جيت سكي (وسائل إنقاذ بحرية)
* رايات إرشادية أو أبراج مراقبة

لذا، تهيب المحافظة بالسادة المواطنين عدم النزول إلى البحر بهذه الشواطئ حفاظًا على سلامتهم، وعدم دفع أي رسوم لأي أفراد يستغلون عدم جاهزية هذه المواقع.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها بصدد الانتهاء من تجهيز هذه الشواطئ تمهيدًا لإتاحتها للجمهور وفق أعلى معايير الأمان والجودة، بما يضمن تجربة آمنة ومتميزة لزوار المدينة الساحلية.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على رفع كفاءة الشواطئ، وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة تليق بالمواطنين والزوار، وبناء على تكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة توفير أعلى معايير الأمان لرواد المحافظة.

وفي حال التعرض لأي استغلال أو تحصيل رسوم، يُرجى التواصل فورًا مع الإدارة على الأرقام التالية:
01270746490
01289252668
01270477199
01225304022
01119555946
01283136655
01222970127

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

أكاديمية البحث العلمي تختتم برنامج التبادل الطلابي المصري – الروسي

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن مد التقديم لمشروع YIELD لدعم ريادة الأعمال في التكنولوجيا العميقة

نائب رئيس جامعة عين شمس لخدمة المجتمع وعميد الطب يفتتحان المؤتمر السنوي الـ 46 للكلية

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

