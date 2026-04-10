محافظ الإسكندرية يحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة

أعلنت محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ التالية خارج الخدمة في الوقت الحالي، لعدم اكتمال منظومة الخدمات والأمان بها.

هذه الشواطئ غير مجهزة لاستقبال الرواد:

1. شاطئ السرايا العام — حي المنتزه أول

2. شاطئ إيناس حقي — حي المنتزه أول

3. شاطئ سيد درويش (باب البحر) — حي الجمرك

4. شاطئ الهانوفيل الخدمة — حي العجمي

5. شاطئ أبو تلات الخدمة — حي العجمي

6. شاطئ أبو تلات نقابة الصيادلة — حي العجمي

7. شاطئ كرير 2 غرب — حي برج العرب

8. شاطئ القيصر (فريسكا) — حي المنتزه أول

9. شاطئ ميرامار الشرقي — حي المنتزه أول

10. شاطئ أبو هيف — حي المنتزه أول

11. شاطئ إسحق حلمي — حي المنتزه أول

12. شاطئ بليس (2) — حي العجمي

13. شاطئ البيطاش المميز — حي العجمي

14. شاطئ الهانوفيل الغربي المميز — حي العجمي

15. شاطئ أبو تلات 1 المميز — حي العجمي

16. شاطئ أبو تلات 2 المميز — حي العجمي

17. شاطئ النخيل 1 المميز — حي العجمي

18. شاطئ النخيل 2 المميز — حي العجمي

19. شاطئ شط الإسكندرية الشرقي — حي العجمي

20. المساحة الشرقية لشاطئ بيانكي (النيابة العامة سابقًا) — حي العجمي

21. شاطئ زهراء المعمورة — حي العجمي

22. شاطئ النخيل 2 — حي العجمي

23. شاطئ ميامي — حي المنتزه أول

24. شاطئ سيدي بشر (إدوارد الخراط) — حي المنتزه أول

25. شاطئ ميرامار الأوسط — حي المنتزه أول

26. شاطئ فينوس الفنار — حي المنتزه أول

27. شاطئ شيراتون مكة الهانوفيل — حي العجمي

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أن التواجد في هذه الشواطئ يمثل خطورة على الأرواح، وذلك لعدم جاهزيتها لاستقبال الرواد، حيث لا يتوافر بها:

* أحبال أمان داخل المياه

* منقذون معتمدون أو شركة إنقاذ

* لنش أو جيت سكي (وسائل إنقاذ بحرية)

* رايات إرشادية أو أبراج مراقبة

لذا، تهيب المحافظة بالسادة المواطنين عدم النزول إلى البحر بهذه الشواطئ حفاظًا على سلامتهم، وعدم دفع أي رسوم لأي أفراد يستغلون عدم جاهزية هذه المواقع.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها بصدد الانتهاء من تجهيز هذه الشواطئ تمهيدًا لإتاحتها للجمهور وفق أعلى معايير الأمان والجودة، بما يضمن تجربة آمنة ومتميزة لزوار المدينة الساحلية.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على رفع كفاءة الشواطئ، وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة تليق بالمواطنين والزوار، وبناء على تكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة توفير أعلى معايير الأمان لرواد المحافظة.

وفي حال التعرض لأي استغلال أو تحصيل رسوم، يُرجى التواصل فورًا مع الإدارة على الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01270477199

01225304022

01119555946

01283136655

01222970127