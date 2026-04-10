رئيس التحرير
طه جبريل
مركز السموم بالإسكندرية يحذر من تسمم الفسيخ الوشيقي خلال شم النسيم

أحمد بسيوني

حذر مركز السموم بالإسكندرية المواطنين من مخاطر الإصابة بالتسمم الوشيقي (البوتوليني)، المعروف بـ“تسمم الفسيخ”، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، نتيجة تناول الأسماك المملحة الفاسدة أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكدت الدكتورة أسماء البنا، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية والمشرف العام على مركز سموم الإسكندرية، أن بعض أنواع الأسماك المملحة، خاصة الفسيخ، قد تحتوي على بكتيريا لا هوائية تفرز سمومًا شديدة الخطورة، قد تؤدي إلى شلل في العضلات أو الوفاة نتيجة فشل الجهاز التنفسي.

وأوضحت أن أعراض التسمم قد تظهر خلال فترة تتراوح بين 6 ساعات إلى 36 ساعة، وقد تمتد في بعض الحالات إلى 8 أيام، وتشمل آلامًا في البطن والقيء، وزغللة وازدواجية في الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق، وصعوبة في البلع والكلام، وضيقًا في التنفس، فضلًا عن ضعف عام في العضلات.

وشددت “البنا” على أن الإسعافات الأولية تتطلب سرعة التوجه إلى أقرب مركز سموم للحصول على المصل المضاد، لافتة إلى أن تكلفة العلاج مرتفعة لكن تتحملها الدولة بالكامل، مع احتمالية احتياج المريض إلى أجهزة تنفس صناعي ورعاية مركزة في الحالات الشديدة.

وأضافت أن الوقاية تبدأ من شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو المصنعة منزليًا، والتأكد من سلامة الأسماك من حيث اللون والرائحة وتماسك اللحم.

كما نصحت بعدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة، خاصة لمرضى الضغط والقلب والكلى،والحوامل نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح، قد تسبب مشكلات صحية واحتباس السوائل.

ودعت الدكتورة أسماء البنا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية، والرجوع إلى الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، حفاظًا على سلامتهم خلال الاحتفالات.

بالصور

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

