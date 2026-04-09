جولات مفاجئة على مراكز الشباب لضبط استهلاك الطاقة بالإسكندرية

حملة مفاجئة لترشيد الطاقة بمراكز شباب الإسكندرية بقيادة صفاء الشريف

قامت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مراكز الشباب، لمتابعة الالتزام بخطة ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الأداء داخل الهيئات الشبابية.

جاء ذلك عقب اجتماعها مع قيادات المديرية، حيث تم تشكيل لجان متابعة ميدانية للمرور على مراكز الشباب بمختلف الإدارات الفرعية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة للاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت.

وشملت جولة وكيل الوزارة عددًا من المراكز، من بينها: وادي القمر، كرموز، الدخيلة، والنصر، حيث تابعت مستوى الالتزام بخطة الترشيد، وانتظام سير العمل، وجودة الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

وفي السياق ذاته، كثّفت اللجان الميدانية أعمالها، حيث نفذت مرورًا موسعًا على 19 مركز شباب على مدار اليوم، شملت مناطق: أبو تلات، العلا، برج العرب الجديد والقديم، العبور، القرية 15، الناصرية، العامرية، الشهيد مهيد، الشهيد محمد علي المسيري، الشلالات، الحرية، أبو قير، وادي القمر، طه الأمين، الوفاق، بهيج، والنصر.

وأكدت "الشريف" خلال جولتها على ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترشيد الطاقة، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات المنظمة للعمل، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الانضباط داخل مراكز الشباب.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وأيمن عطية، بمتابعة تطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وضمان الاستخدام الرشيد للموارد، بما يدعم جهود الدولة في المرحلة الحالية ويرتقي بمستوى الخدمات داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية.