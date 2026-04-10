الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية: توفير التسهيلات ودعم الأفكار الشبابية بمهرجان الفيلم القصير

محافظ الإسكندرية يلتقى مسؤولي مهرجان الفيلم القصير
محافظ الإسكندرية يلتقى مسؤولي مهرجان الفيلم القصير
أحمد بسيوني

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، لبحث سبل التعاون والتنسيق لإقامة فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان، والمقرر عقدها خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2026، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ.

وأعرب محافظ الإسكندرية خلال اللقاء عن سعادته بحجم وقيمة المهرجان، مؤكدًا اعتزازه باستضافة المدينة لفعالية سينمائية دولية بهذا المستوى، لما تمثله من إضافة حقيقية للمشهد الثقافي والفني، ودورها في فتح آفاق جديدة أمام صناعة الأفلام القصيرة.

وأكد عطية حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات المهرجان، مشيدًا بكون القائمين عليه من شباب الإسكندرية، وهو ما يعكس روح الإبداع والقدرة على تنظيم حدث دولي متميز.

من جانبها، أشادت إدارة المهرجان بتعاون محافظ الإسكندرية وحرصه على توفير جميع التسهيلات اللازمة، مؤكدة في بيان رسمي دعمه للأفكار الشبابية وتبنيه للرؤى الفنية التي تسهم في تنمية القطاع السينمائي.

حضر اللقاء المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، والمخرج محمد سعدون مدير المهرجان، والفنانة بشرى، والفنان صبري فواز، والمنتج صفي الدين محمود أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى جانب الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المهرجان أهدافه التي تركز على تسليط الضوء على صناعة الأفلام القصيرة، وتنظيم ورش تعليمية متخصصة في مجالات الإبداع السينمائي، من خلال استضافة نخبة من صناع الأفلام من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب ودعم المواهب الواعدة.

ويُعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر والمنطقة العربية، حيث يتمتع باعتماد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، ما يتيح للأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية فرصة التأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار، وهو ما يعزز مكانته كمنصة دولية لدعم الإبداع السينمائي وتمكين صناع الأفلام من الوصول إلى العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

حادث

مصرع طـ.فل دهسه قطار قصب في أسوان

استراتيجية جامعة دمنهور

جامعة دمنهور تتبنى استراتيجية تنفيذية لترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق ويؤكد الالتزام الكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

