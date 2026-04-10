محافظ الإسكندرية: توفير التسهيلات ودعم الأفكار الشبابية بمهرجان الفيلم القصير

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، لبحث سبل التعاون والتنسيق لإقامة فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان، والمقرر عقدها خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2026، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ.

وأعرب محافظ الإسكندرية خلال اللقاء عن سعادته بحجم وقيمة المهرجان، مؤكدًا اعتزازه باستضافة المدينة لفعالية سينمائية دولية بهذا المستوى، لما تمثله من إضافة حقيقية للمشهد الثقافي والفني، ودورها في فتح آفاق جديدة أمام صناعة الأفلام القصيرة.

وأكد عطية حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات المهرجان، مشيدًا بكون القائمين عليه من شباب الإسكندرية، وهو ما يعكس روح الإبداع والقدرة على تنظيم حدث دولي متميز.

من جانبها، أشادت إدارة المهرجان بتعاون محافظ الإسكندرية وحرصه على توفير جميع التسهيلات اللازمة، مؤكدة في بيان رسمي دعمه للأفكار الشبابية وتبنيه للرؤى الفنية التي تسهم في تنمية القطاع السينمائي.

حضر اللقاء المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، والمخرج محمد سعدون مدير المهرجان، والفنانة بشرى، والفنان صبري فواز، والمنتج صفي الدين محمود أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى جانب الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المهرجان أهدافه التي تركز على تسليط الضوء على صناعة الأفلام القصيرة، وتنظيم ورش تعليمية متخصصة في مجالات الإبداع السينمائي، من خلال استضافة نخبة من صناع الأفلام من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب ودعم المواهب الواعدة.

ويُعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر والمنطقة العربية، حيث يتمتع باعتماد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، ما يتيح للأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية فرصة التأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار، وهو ما يعزز مكانته كمنصة دولية لدعم الإبداع السينمائي وتمكين صناع الأفلام من الوصول إلى العالمية.