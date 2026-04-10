شاطئ ستانلي يتصدر المشهد.. إقبال المواطنين على البحر بالإسكندرية قبل شم النسيم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، تقريرها الرسمي بشأن نسب الإشغال وحالة الشواطئ، اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث كشفت البيانات عن تباين ملحوظ في الإقبال على الشواطئ بين القطاعين الشرقي والغربي، بالتزامن مع اضطراب حالة البحر.

وأوضح التقرير أن شواطئ القطاع الشرقي سجلت نسب إشغال تراوحت ما بين 10% إلى 25%، فيما سجل شاطئ ستانلي أعلى نسبة إقبال بلغت نحو 50%، في مؤشر على استمرار جذب بعض الشواطئ الحيوية للمصطافين رغم تقلبات الطقس.

وأشار إلى أن الرايات الصفراء رُفعت في أغلب شواطئ القطاع الشرقي، بما يسمح بالنزول إلى البحر مع توخي الحذر، بينما تم رفع الراية الحمراء في عدد من الشواطئ وهي: شاطئ الأنفوشي الشرقي، وشاطئ رأس التين، وشاطئ نبيل الشاذلي بحي الجمرك، نظرًا لخطورة حالة البحر وارتفاع الأمواج.

ولفتت الإدارة إلى أن الأمواج في القطاع الشرقي تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الرواد و سجلت شواطئ القطاع الغربي نسب إشغال ضعيفة للغاية لم تتجاوز 2%، بالتزامن مع رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ، بسبب ارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ، ما يشكل خطورة على السباحة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار المتابعة اللحظية لحالة البحر والشواطئ، مع التشديد على التزام المواطنين بتعليمات المنقذين وعدم النزول إلى المياه في حالة رفع الراية الحمراء، حفاظًا على الأرواح.