حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

أكد حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة وضعت منذ اليوم الأول مجموعة من المعايير والشروط الواضحة لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية، بهدف بناء منظومة فنية مستقرة تعتمد على الكفاءة والخبرة، وليس على الحلول المؤقتة.

معايير لاختيار مدربي المنتخبات

أوضح طولان أن اللجنة الفنية عملت على إعداد رؤية متكاملة لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات، مشيرًا إلى أن هذه المعايير شملت السيرة الذاتية، والخبرة المحلية والدولية، والقدرة على العمل ضمن منظومة طويلة المدى، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية



توصية بإلغاء إشراف الإدارات

كشف طولان أن اللجنة أوصت بضرورة إلغاء إشراف الإدارات على المنتخبات، مؤكدًا أن التدخلات الإدارية تؤثر سلبًا على العمل الفني، وأن استقلال القرار الفني يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والنجاح.

رحيل مفاجئ وعدم تنفيذ الرؤية

أبدى حلمي طولان استياءه من رحيل اللجنة الفنية المفاجئ، مشددًا على أن الوقت لم يكن كافيًا لتنفيذ الرؤية الكاملة التي تم وضعها، خاصة وأن اللجنة فوجئت بإنهاء دورها قبل ترجمة الأفكار إلى قرارات على أرض الواقع.

اختيار مدرب المنتخب الثاني

وأشار طولان إلى أن اللجنة الفنية استقرت على اسمين لقيادة المنتخب الثاني، وهما طلعت يوسف وحسام البدري، باعتبارهما الأنسب في تلك المرحلة، لما يمتلكانه من خبرات كبيرة في الكرة المصرية.

كواليس تكليفه بالمهمة

وأوضح طولان أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد له أنه لا يصح التعاقد مع مدرب لمدة ثلاثة أشهر فقط، ليتم بعدها إسناد المهمة إليه، في ظل الحاجة إلى حل سريع ومؤقت.

غضب من طريقة التعامل

اعترف حلمي طولان بأنه يشعر بالضيق من هاني أبو ريدة، مؤكدًا أن طريقة التعامل مع اللجنة الفنية لم تكن لائقة ولا تعكس حجم الجهد المبذول.

جاهز لأي تجربة تدريبية

واختتم طولان تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع تولي تدريب أي فريق طالما يمتلك القدرة والعطاء، مشددًا على استمراره في خدمة كرة القدم المصرية في أي موقع



