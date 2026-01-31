قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

أكد حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة وضعت منذ اليوم الأول مجموعة من المعايير والشروط الواضحة لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية، بهدف بناء منظومة فنية مستقرة تعتمد على الكفاءة والخبرة، وليس على الحلول المؤقتة.

معايير لاختيار مدربي المنتخبات

أوضح طولان أن اللجنة الفنية عملت على إعداد رؤية متكاملة لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات، مشيرًا إلى أن هذه المعايير شملت السيرة الذاتية، والخبرة المحلية والدولية، والقدرة على العمل ضمن منظومة طويلة المدى، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية
 

توصية بإلغاء إشراف الإدارات

كشف طولان أن اللجنة أوصت بضرورة إلغاء إشراف الإدارات على المنتخبات، مؤكدًا أن التدخلات الإدارية تؤثر سلبًا على العمل الفني، وأن استقلال القرار الفني يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والنجاح.

رحيل مفاجئ وعدم تنفيذ الرؤية

أبدى حلمي طولان استياءه من رحيل اللجنة الفنية المفاجئ، مشددًا على أن الوقت لم يكن كافيًا لتنفيذ الرؤية الكاملة التي تم وضعها، خاصة وأن اللجنة فوجئت بإنهاء دورها قبل ترجمة الأفكار إلى قرارات على أرض الواقع.

اختيار مدرب المنتخب الثاني

وأشار طولان إلى أن اللجنة الفنية استقرت على اسمين لقيادة المنتخب الثاني، وهما طلعت يوسف وحسام البدري، باعتبارهما الأنسب في تلك المرحلة، لما يمتلكانه من خبرات كبيرة في الكرة المصرية.

كواليس تكليفه بالمهمة

وأوضح طولان أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد له أنه لا يصح التعاقد مع مدرب لمدة ثلاثة أشهر فقط، ليتم بعدها إسناد المهمة إليه، في ظل الحاجة إلى حل سريع ومؤقت.

غضب من طريقة التعامل

اعترف حلمي طولان بأنه يشعر بالضيق من هاني أبو ريدة، مؤكدًا أن طريقة التعامل مع اللجنة الفنية لم تكن لائقة ولا تعكس حجم الجهد المبذول.

جاهز لأي تجربة تدريبية

واختتم طولان تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع تولي تدريب أي فريق طالما يمتلك القدرة والعطاء، مشددًا على استمراره في خدمة كرة القدم المصرية في أي موقع


 

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

