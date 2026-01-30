في أجواء عائلية .. زوج مي عز الدين يحتفل بعيد ميلاده

شارك أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” خلال احتفاله بعيد ميلاده في أجواء عائلية وهادئة.

عيد ميلاد زوج مي عز الدين

وعلّق أحمد تيمور على الصور قائلاً: “الحمد لله على نعمة البيت والأهل والزوجة والمشاعر الحقيقية”.

ووجّهت الفنانة مي عز الدين، رسالة لزوجها أحمد تيمور، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وشاركت مي عز الدين صورًا تجمعها بزوجها، وكتبت: “كل سنة وانت طيب وجنبي وونسي وسندي وحبي وعوض ربنا ليا”.

وتصدّرت الفنانة مى عز الدين تريند موشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ظهورها الأخير بإطلالة بسيطة وبشرة صافية في الأهرامات المصرية.

بشرة مي عز الدين تشعل الغيرة بين الفتيات

وأثارت مى عز الدين الغيره بين الفتيات على السوشيال ميديا وتساءلن عن روتين بشرتها الصافى والبعض تسأل حول خضوعها لبعض عمليات التجميل البسيطة من حقن البوتكس و الفلير .

وظهرت مى عز الدين فى الاهرامات بإطلالة بسيطة و أنيقة مرتدية جاكت بينك هادئ، واعتمدت من الناحية الجمالية على تسريحة شعر بسيطة و بدون مكياج.

وتتميز مي عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تُثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.