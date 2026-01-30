مؤلفو «المتر سمير»: نراهن على كوميديا من قلب الواقع في رمضان 2026

ينتظر الجمهور عرض مسلسل «المتر سمير» الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية ويقدّمه النجم كريم محمود عبدالعزيز على شاشة MBC مصر ومنصة Shahid، العمل كتبه كل من مصطفى عمر وفاروق هاشم وممدوح متولي، في تعاون هو الأبرز هذا الموسم.

وعن تحضيراتهم للعمل، تحدث المؤلفان مصطفى عمر وفاروق هاشم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة مؤكدين حرصهما على تقديم شخصية «سمير» بصورة جديدة تجمع بين الفكاهة والقيمة الإنسانية، وأشارا إلى أن العمل كتب في إطار اجتماعي لايت، وأنهما ركزا في الحلقات على مواقف الحياة اليومية التي تُخرج الكوميديا من واقع العلاقات الأسرية والاجتماعية الحقيقية، بعيدًا عن المواقف المصطنعة.

وأضاف عمر وهاشم أن الكتابة لهذا النوع من الدراما تحمل مسؤولية كبيرة لأن الجمهور اليوم يتطلع لأعمال تجمع بين الترفيه والمعنى، مؤكدين أنهما سعيا إلى تقديم نصوص «تمسّ المشاهد في ضحكته وفي مشاعره» مع الاحتفاظ بخفة الظل والطابع المصري الأصيل.

من جهته، أعرب الكاتب ممدوح متولي عن سعادته بتواجده ضمن الفريق التأليفي، واصفًا هذه التجربة بأنها فرصة جديدة لإضافة بصمته إلى الدراما التلفزيونية.

وأوضح متولي في تصريحات أن مشاركته في العمل كانت تجربة تعاون مثمرة مع كلا الكاتبَين القديرَين (مصطفى عمر وفاروق هاشم)، وأنهم حرصوا على أن يكون المسلسل مختلفًا في طرحه لحياة «المحامي سمير» وتحدياته اليومية لكن بطريقة كوميدية خفيفة تُناسب جميع أفراد الأسرة.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان 2026 في 15 حلقة، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال التي تثير اهتمام المشاهدين في السباق الرمضاني للكوميديا الخفيفة والمواقف اليومية.